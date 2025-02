Dopo il passaggio a Sanremo per il duetto con Irama nella serata delle cover, Arisa torna a The Voice Senior per ricoprire il ruolo di coach. Un ritorno a casa per la cantante di Sincerità, che in una recente intervista al Corriere della Sera ha approfondito anche alcuni aspetti interessanti della sua vita privata, al di là della carriera e i suoi grandi successi. “Ho ricevuto anche millecinquecento proposte di matrimonio ma ho smesso di contarle perché non cerco marito, era un modo per denunciare il cinismo dei nostri rapporti”, ha confidato Arisa menzionando una delle sue ultime provocazioni social.

Dietro l’immagine vincente di una cantante affermata, si nascondono alti e bassi che metterebbero a dura prova chiunque. Ai microfoni del Fatto Quotidiano, ha infatti confessato di soffrire di tricotillomania, un disturbo che la porta a strapparsi i capelli. Non facile tenerlo a bada, considerando anche che tra le altre cose Arisa deve fare i conti con alcuni follower un po’ troppo agitati. “C’è chi ha sempre da dire sul mio aspetto fisico”, racconta ancora la cantante.

Arisa e gli up & down della sua vita privata: “Una volta mi facevo condizionare ma ora…”

Oggi Arisa cerca di guardare al lato positivo delle cose, di essere più consapevole dei suoi punti di forza e di non farsi trainare da dinamiche tossiche. “C’è stato un periodo della vita che mi facevo condizionare ma piano piano sono tornata in me”, le sue parole.

Per quanto riguarda la carriera, recentemente ha sfiorato la partecipazione al Festival di Sanremo come concorrente. Alla fine però non se ne è fatto nulla, perché la sua canzone non era ancora pronta. “C’è una canzone in particolare che è così bella che vorremmo fosse ancora più bella, e probabilmente ci vorrà un po’ per renderla perfetta”, aveva spiegato a Grazia.

