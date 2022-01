Arisa, dedica d’amore a Vito Coppola?/ “Voglio imparare ad amare. Ultimo…”

Dedica d’amore di Arisa a Vito Coppola sui social? Dopo aver fatto sognare i telespettatori di Ballando con le stelle 2021 sia in pista per il loro talento che fuori dalla sala prove per il rapporto di complicità che sono riusciti a creare, Arisa e Vito Coppola continuano a fare lo stesso anche oggi che il programma di Milly Carlucci è finito. Durante il programma di Raiuno, tra la cantante e il maestro di ballo sono stati tanti i momenti che hanno permesso ai fan di sognare l’inizio di una storia d’amore. Di fronte alle varie domande, sia Arisa che lo stesso ballerino hanno risposto in modo vago.

Oggi che, tuttavia, Ballando con le stelle è finito, i due sembrano molto più liberi di scambiarsi dolci dediche sui social. Dopo il programma, i due continuano a frequentarsi. La prova è arrivata con le festività natalizie. La cantante e Vito Coppola si sono concessi una piccola vacanza insieme a Napoli regalando qualche foto ai fan pubblicata tra le storie di Instagram. Tra i due, dunque, è nato davvero l’amore?

Arisa e Vito Coppola: scambio di dediche sui social?

Dopo aver trascorso intere settimane l’una accanto all’altro per portare a casa la vittoria di Ballando con le stelle 2021 che poi è arrivata, Arisa e Vito Coppola continuano a frequentarsi e, sui social, pare che i due si scambino delle dolci dediche. “Perché ci sono momenti che resteranno indelebili, nel cuore, nell’anima e nei ricordi di questa nostra vita”, ha scritto su Instagram l’insegnante di Ballando pubblicando una serie di foto dell’esperienza vissuta con la cantante.

Arisa, invece, pur pubblicando un selfie, si lascia andare ad una riflessione d’amore che, per i fan, sembra una dedica proprio al ballerino. “Io voglio imparare ad amare. Ultimo pensiero prima di dormire“, si legge sotto la foto che vedete qui in basso. Tra Arisa e Vito Coppola, dunque, è nato davvero l’amore?

