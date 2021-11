Arisa dimentica Andrea Di Carlo con Vito Coppola?/ Il maestro: “farà parte di me”

Arisa ha dimenticato il suo ex fidanzato Andrea Di Carlo con il suo insegnante di ballo Vito Coppola? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quanto visto in queste settimane a Ballando con le Stelle 2021. “Tra me e Vito penso ci sia affetto e simpatia, poi lui è un bravissimo ragazzo a cui ti ci affezioni”, ha ammesso la cantante. Il suo insegnante non si è fatto problemi ad esprimere i suoi sentimenti per Arisa: “E’ difficile spiegare il nostro rapporto, ma attraverso il ballo lo riusciamo a spiegare. Per me l’amore è una cosa bella, è come una rosa. Lei è una rosa spinata e fa niente se ti fai male. L’amore ti fa sentire vivo, le altre cose no”. A proposito di amore, Arisa ha detto e ribadito di sentire l’esigenza di avere una persona al proprio fianco: “L’amore per me è importante. Io appena mi lascio divento curva, come se avessi un vuoto enorme da riempire”.

“Per me la vita è in due verso il mondo, sapere che c’è qualcuno che torni a casa e ti abbraccia, sapere che ci sono cose con cui parli con una sola persona”, ha continuato Arisa. Un identikit che porta dritto a Vito Coppola, forse. Lui, dal canto suo, ha fatto un auspicio molto importante: “Il nostro rapporto è affettivo ma anche molto di più. Io penso che Arisa farà parte della mia vita per sempre”. Arisa non si è sbilanciata così tanto, ma ha comunque fatto capire di voler immergersi, prima o poi, in una storia d’amore. “Quando ricevi tanto amore, se hai qualcuno vicino è un’altra cosa. Perché ami e sei amato, vivere nell’amore è una figata. Senza amore è come stare senza sole e senza acqua”, ha dichiarato.

