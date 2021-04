Arisa/ Dopo il no al matrimonio con Andrea di Carlo, il nuovo singolo Ortica

Arisa ospite a Verissimo dopo il no al matrimonio con Andrea di Carlo

Anno positivo per Arisa che continua ad essere al centro dell’attenzione sia nel daytime di Amici 2021 che nella versione serale. La cantante ha deciso di mettersi in gioco come prof di questa edizione del programma magari anche per lasciarsi alle spalle il fatto che per gli artisti, a causa del lockdown, le cose non sono messe bene tra live impossibili da fare e concerti cancellati. In attesa di tempi migliori per la musica, Arisa si è dimostrata capace e intraprendente nel programma anche se le polemiche non sono mancate, soprattutto le liti con Rudy Zerbi che spesso l’ha accusata di portare avanti ragazzi con poco talento illudendoli e dando loro canzoni che non sono adatte. Oggi Arisa sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e sarà allora che non solo parlerà di Amici ormai in dirittura di arrivo ma, magari, anche della sua famiglia, delle polemiche che spesso la travolgono e anche della fine della sua relazione con Andrea di Carlo e della questione matrimonio.

Andrea di Carlo, ex di Arisa/ "Matrimonio? Impegno serio che lei..."

Arisa lancia Ortica e quella frecciatina social…

Proprio subito dopo Sanremo 2021 si era parlato delle possibili nozze della cantante e del manager e autore televisivo ma poi tutto si è arenato a causa del no di Arisa che non è convinta di andare all’altare dopo solo sei mesi di relazione. E il lavoro? La cantante è stata protagonista a Sanremo 2021 con una canzone che Gigi d’Alessio ha scritto per lei, Potevi fare di più, ma adesso è già pronta a guardare oltre tanto da lanciare il suo nuovo singolo dal titolo Ortica. In molti hanno letto nel suo messaggio social una frecciatina al suo ex Andrea di Carlo proprio perché per lanciare il singolo, Arisa ha parlato di una canzone dedicata all’amore vero, quello che quando finisce ‘brucia’. Lei ha sentito questa sensazione dopo la fine del suo rapporto con il manager oppure no? Da quello che abbiamo potuto vedere sembra di no anche se, ospite a Domenica In prima dell’addio ufficiale, Arisa si era sciolta in lacrime parlando di ‘effetto di ciclo’. Forse le lacrime erano dovute proprio alla situazione con Di Carlo? Forse la risposta arriverà solo oggi pomeriggio a Verissimo.

LEGGI ANCHE:

Arisa Vs Zerbi, lite ad Amici per Deddy e Raffaele/ "Usare la cosa del barbiere..."ZERBI STUZZICA ARISA "IERI ERA A CASA MIA"/ Lei: "Ritira quello che hai detto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA