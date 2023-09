Arisa, dopo le foto senza veli spunta lo scatto con Nika Paris/ “E se sposassi lei?”

Arisa, l’ultima foto con Nika Paris attira i commenti positivi del web

Il mondo dei social è come una pentola a pressione, basta poco salta lasciando sgorgare commenti, critiche e opinioni spesso contrastanti. L’ultima ad aver alimentato le dinamiche del web è stata Arisa, protagonista con alcuni scatti sexy sui social con tanto di didascalia alquanto insolita. Chiaramente, chi ha avuto modo di conoscere Arisa – seppur con la distanza del teleschermo – è ben consapevole della sua verve e ironia; nonostante ciò, molti hanno preso fin troppo sul serio gli ultimi post condivisi dalla cantante.

Arisa si è mostrata senza veli sui social, dicendosi in cerca di un marito con determinate caratteristiche. Basterebbe contare fino a 10 per capire che il suo intento era semplicemente fare del sano umorismo, nient’altro che autoironia in un contesto forse troppo imbrigliato dal politicamente corretto. E’ forse l’ultima foto condivisa dalla cantante ad aver reso ancora più palese i toni scherzosi delle foto senza veli. L’ex volto di Amici – come riporta LaNostraTV – ha infatti pubblicato uno scatto con Nika Paris, con la seguente didascalia: “E se sposassi lei?”.

Arisa, con la sua ironia ispira anche i colleghi: anche Cristiano Malgioglio “cerca” l’amore

Nika Paris è uno dei talenti più promettenti della scena musicale italiana, passata tra l’altro per X Factor. Lo scatto pubblicato da Arisa mette dunque in evidenza i toni scherzosi delle ultime condivisioni social, e la didascalia scelta per lo scatto con la giovane cantante ne è la dimostrazione. Fortunatamente, buona parte dei commenti – come riporta il portale – sono tutti in favore dell’artista. La sua community e non solo hanno ben compreso i toni autoironici dell’artista, complimentandosi con lei per il suo modo di vivere.

Gli ultimi scatti di Arisa – come riporta LaNostraTv – non sono passati inosservati ai colleghi e amici della cantante. Pare infatti che Cristiano Malgioglio, tra l’altro suo ex vicino di casa, abbia deciso di “emularla” con simpatia. Il cantautore ha infatti pubblicato un post sui social dove anche lui si dice in cerca di qualcuno che sia disposto ad innamorarsi di lui, e in particolare del suo iconico e inconfondibile ciuffo biondo.











