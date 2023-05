Arisa: “Dopo tanto tempo non ho un fidanzato”/ “Un figlio? Mi è venuta voglia ma…”

Arisa e l’amore: la cantante oggi è single

Per Arisa, professionalmente, è un periodo importante. Dopo mesi, domenica 14 maggio, si concluderà l’avventura nella scuola di Amici come insegnante di canto ed è da poco tornata ufficialmente sulla scena musicale con il nuovo singolo “Non vado via”. La vita privata, invece, non presenta novità. Nella vita della cantante non c’è un nuovo amore e a confermarlo è lei stessa nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 10 maggio. Arisa racconta di aver seguito un percorso con uno psicologo che l’ha aiutata a capire tante cose di se stessa e le permette, oggi, di affrontare un nuovo capitolo della sua vita da sola.

“Ho capito un sacco di cose, meccanismi della mia infanzia, la paura dell’abbandono, il possesso… Ora è la prima volta, dopo tanto tempo, che non ho un fidanzato e sto facendo un’esperienza conoscitiva nei miei confronti”, racconta l’artista.

Arisa e il desiderio di un figlio

Sognatrice e romantica, Arisa si sta godendo la vita da sola, ma non nasconde di desiderare un figlio. “Mi è venuta voglia, ma sinceramente ho pure cambiato idea, non voglio prendermi cura di una persona da sola, voglio farlo con un compagno“, ammette la cantante che diventerebbe mamma con la sicurezza di avere accanto il padre del bambino. Arisa, però, non nasconde di essersi informata sull’iter da seguire per poter avere un figlio da sola.

“Mi sono informata sul serio. Ho fatto visite dagli specialisti e poi ho pensato che non era il caso: non mi va di concentrare la mia vita sulla vita di un altro e la vita di un altro sulla mia. E vivere questo rapporto simbiotico che non ha mai una mediazione. Una mediazione, diciamo, titolata“, spiega. Arisa, dunque, per il momento, è concentrata sulla musica e confessa di essere a lavoro su nuovi brani.

