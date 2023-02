Arisa, duro sfogo sui social/ “Non sono depressa, vorrei solo essere un’altra”

Arisa si sfoga sui social: le parole dell’artista

Dopo il momento di debolezza avuto ad Amici 22, Arisa affida ai social un duro sfogo su se stessa. La cantante sta attraversando un momento molto difficile, in cui è “stanca di sé” e non trova la sua dimensione. Con un messaggio sul web, l’artista si sbottona delle sue fragilità: “In una notte di febbraio in cui mi piacerebbe essere altrove, non so dove potrei stare meglio di così. Cioè sempre peggio“.

Amici 22, Piccolo G eliminato per via di Zerbi?/ Corteggia Arisa: la possibile svolta

E ancora: “Ma non sono depressa, non prendo farmaci di nessun tipo non bevo e non fumo.. mi sono solo rotta il c…o di me. Vorrei essere un’altra, con un altro, altrove, al caldo, nel mare, coi pesci che fanno ciao. Oppure un lottatore di sumo. E a voi capita di stancarvi di voi stessi? E cosa vorreste cambiare? Dove vorreste andare? Chi vorreste essere, con chi?”

Amici 22, Federica Andreani: Rudy Zerbi la sfida/ Eliminata e non va al serale?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa in lacrime ad Amici 22: “Sono due anni che non partecipo a Sanremo”

Arisa è reduce da un duro sfogo nella trasmissione di Amici 22, in cui la cantante ha rivelato di sentirsi “sopravvalutata” nella sua carriera. L’insegnate di canto ha avuto un crollo durante una puntata pomeridiana del talent show: “A volte mi sento una me*da. Non mi sento così all’altezza, lo dico con molta onestà.” E ancora: “Non ti senti più così forte. Le fai le cose ma non ti senti più all’altezza e preferisci lasciare spazio a questi ragazzi che hanno grande fuoco dentro”.

Arisa in lacrime ad Amici 22/ "Sono due anni che Amadeus non mi chiama a Sanremo"

L’artista ha poi spiegato il motivo di tanto sconforto che riguarda il Festival: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”. Arisa non si sente più all’altezza del suo mestiere e aggiunge: “Magari ho avuto fortuna, le mode passano”. Inutile, il supporto di Maria De Filippi e dei suoi colleghi che hanno cercato di consolarla l’artista non riesce a vedere il positivo in lei.











© RIPRODUZIONE RISERVATA