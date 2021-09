Arisa e Andrea Di Carlo, nuovo ritorno di fiamma?/ Lui in ginocchio, lei lo bacia!

Continuano i tira e molla tra Arisa e Andrea Di Carlo. Una lunga serie di alti e bassi quelli della coppia che in questi mesi è spesso finita sui settimanali di gossip. Prima è amore, poi c’è l’addio, poi il ritorno di fiamma, poi si parla di matrimonio e, recentemente, di nuovo l’addio. Oggi aggiungiamo un nuovo capitolo a questa turbolenta storia d’amore perché, stando a quanto fa sapere Novella2000, ci sarebbe un nuovo ritorno di fiamma.

Il settimanale diretto da Roberto Alessi ha infatti immortalato un bacio piuttosto speciale tra la cantante e il suo compagno. Nella foto pubblicata, Arisa è in piedi e si abbassa per baciare sulle labbra Andrea che è in ginocchio di fronte a lei. Un’immagine piuttosto chiara, che renderebbe palese che i due sono tornati ad essere una coppia a tutti gli effetti.

Arisa e Andrea Di Carlo, tira e molla e ritorni di fiamma…

Aspetto, questo, che è lo stesso Roberto Alessi a condividere nel suo settimanale. “Bravo chi li capisce. Riecco Arisa e Andrea Di Carlo insieme. – si legge – Lui in posa implorante: pare Enrico IV davanti al Papa a Canossa. Ma cosa avrà da farsi perdonare dalla cantante? Si prendono e si lasciano di continuo, né con te, né senza di te. E quando si lasciano volano parole grosse. E quando si riprendono, baci e scene altrettanto clamorose.” “Ma non è che ci si lascia a ogni incomprensione, non sarebbe meglio accettare che la loro relazione è così? Fumantina. – si chiede allora il giornalista, che conclude – Meglio per loro, forse, che potrebbero iniziare a costruire oltre le mattane da fidanzatini infiammabili. Meglio per noi che potremmo iniziare a non sentirci in difficoltà nel conto dei tira e molla.”

