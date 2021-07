Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati?/ “Crisi senza soluzioni, ormai distanti”

Se dal punto di vista lavorativo per Arisa è sicuramente un periodo d’oro e molto importante, non è lo stesso se si parla di amore. Da anni la cantante vive una storia d’amore, alquanto tormentata, con Andrea Di Carlo, e proprio negli ultimi mesi si susseguono indiscrezioni su una possibile rottura definitiva. L’ultima arriva dal settimanale Oggi, secondo cui i due sarebbero ormai vicini al dirsi addio. “Giunta al capolinea (di nuovo) la storia d’amore tra Arisa, 38, e l’agente televisivo Andrea Di Carlo, 45? Secondo i ben informati la relazione tra la cantante lucana e il suo agente negli ultimi giorni starebbe vivendo una crisi senza soluzioni. I due sarebbero sempre più distanti nonostante il forte affetto che continua a legarli. Del resto, la coppia ci ha abituati a continui tira e molla. Supererà anche questo momento critico?” si chiede il giornalista Alberto Dandolo.

Arisa, video hot per Psyco/ "Se sei donna ti crescono le tet*e, se sei uomo..."

Arisa pronta a tornare ad Amici

Ben diversa la situazione se si parla di lavoro. Arisa, dopo la partecipazione ad Amici come coach, è pronta a riprendere il suo posto in cattedra anche per la prossima edizione. Pochi giorni fa è infatti uscita un’indiscrezione che svela: “Arisa ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a Pechino Express – si legge nelle Chicche di Gossip del settimanale Chi, che poi svela la cifra in questione – (si parla di 200 mila euro)”. Il tutto “per non tradire la fiducia di Maria De Filippi che ha riconfermato la cantante ad Amici anche per il prossimo serale”. Insomma, Arisa è pronta a tornare dai ragazzi della scuola di Canale 5 con grande gioia.

LEGGI ANCHE:

Arisa "riconfermata ad Amici"/ "Ha rinunciato a una cifra altissima per un reality"Arisa "Abbiamo vedute diverse"/ La risposta dell'ex Andrea Di Carlo: "Per amare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA