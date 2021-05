Arisa e Andrea di Carlo si sono lasciati di nuovo?/ “Weekend di fuoco..”

Si torna a parlare di Arisa e di quello che sta succedendo con Andrea di Carlo. I due sono stati fidanzati e il boom della loro relazione, almeno per quel che riguarda il gossip, è arrivato in concomitanza con la sua partecipazione a Sanremo 2021, e poi? Il silenzio. I due hanno annunciato via social il matrimonio, almeno lui, e poi è arrivata la conferma anche sui giornali fino a quando, sempre via social, lui stesso ha confermato la fine della sua relazione con la cantante perché poco incline al matrimonio. Dal canto suo Arisa ha spiegato che questo è un passo importante che non si può fare in così poco tempo, facendo calare così il sipario sulla sua relazione e il matrimonio tanto annunciato. Tutto è cambiato lo scorso mese quando, in occasione della Pasqua, i due erano tornati a posare insieme sui social lasciando intendere che tutto fosse sistemato.

Andrea di Carlo, fidanzato Arisa/ Dopo la crisi, il sereno: "Aveva un fidanzato"

Arisa e Andrea di Carlo si sono lasciati di nuovo?

Adesso a lanciare di nuovo il gossip parlando di rottura, ci ha pensato proprio il settimanale Chi che, nel nuovo numero di oggi in edicola, ha parlato di addio definitivo dopo quello che ha definito un “weekend di fuoco”. In particolare, nelle Chicche di gossip si legge: “Weekend di fuoco per la cantante Arisa che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo”. Poi si continua parlando di un addio burrascoso che ha mandato tutto in tilt e “all’aria i progetti di matrimonio”. Dove sta quindi la verità? In effetti anche ospite di Mara Venier a Domenica In, Arisa aveva liquidato la questione matrimonio con un chiaro: “Beh l’intervista è uscita un mese dopo rispetto a quando è stata fatta… A me tanto chi mi prende? Meglio che canto“.

