Arisa e Andrea Di Carlo si sposano?/ Spunta l’anello di fidanzamento: “Momento d’oro”

Il 2021 per Arisa è iniziato nel migliore dei modi. La cantante è impegnatissima e su più fronti: da una parte c’è la scuola di Amici, di cui è coach e insegnate, dall’altra c’è l’imminente Festival di Sanremo, che la vede nel cast dei Big in gara. Se, dunque, la musica e la Tv danno ad Arisa grandi soddisfazioni, anche l’amore procede a gonfie vele. La cantante ha sempre tenuto lontano dal gossip la sua storia d’amore con Andrea Di Carlo, ma alcuni segnali che arrivano proprio dai social sembrano annunciare importanti cambiamenti in corso per la coppia. In particolare, come evidenziato dal settimanale CHI, Arisa ha pubblicato di recente sui suoi social uno scatto nel quale spicca un dettaglio: un preziosissimo anello che sembra proprio essere un dono d’amore.

Arisa e Andrea Di Carlo vicini al matrimonio?

È bastato questo anello, che potrebbe dunque essere un anello di fidanzamento, a scatenare il gossip su un possibile matrimonio in arrivo per Arisa e Andrea Di Carlo. Il manager avrebbe potuto fare alla cantante la fatidica proposta di nozze, ricevendo un sì in risposta. È chiaro che si tratta soltanto di supposizioni che, probabilmente, non troveranno conferma, almeno non subito. Arisa, infatti, come abbiamo accennato, tiene fortemente alla privacy nella sua vita privata e soprattutto amorosa, infatti in Tv è raro sentirla parlare del fidanzato o, comunque, fare il suo nome. Non ci resta dunque che attendere successivi aggiornamenti o indizi da parte della cantante.





