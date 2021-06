Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme?/ Lui: “Dammi il tuo cuore baby, sei…”

Arisa e Andrea Di Carlo non smettono di stupire. La cantante e l’agente stanno vivendo un periodo di crisi, ma come canta Antonello Venditti, “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. E forse, è ciò che sta accadendo proprio ad Arisa e Andrea Di Carlo che, dopo essersi allontani, si stanno riavvicinando come documenta una bellissima proposta fatta da Andrea all’artista. La storia d’amore tra Arisa e l’agente di spettacolo sta appassionando i fans della cantante. Il rapporto tra Arisa e Di Carlo vive di alti e passi e così, nelle scorse ore, l’agente ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, la foto di un bacio scrivendo nella didascalia parole importanti che documentano l’innegabile sentimento che prova nei confronti dell’insegnante di Amici. “Ho una proposta sexy da farti. Cresciamo insieme? Dammi il tuo cuore baby”, scrive.

Arisa e Andrea Di Carlo: ritorno di fiamma in arrivo?

Come risponderà Arisa? Accetterà la proposta di Andrea Di Carlo? La risposta dell’artista, nel momento in cui scriviamo, non è ancora arrivata. Tuttavia, non è facile capire cosa accadrà tra i due. Qualche settimana fa, Arisa aveva pubblicato un post in cui, senza far riferimento a nessuno, scriveva: “Tu pensi che io non sappia scrivere, nè pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”. Cosa accadrà, dunque, nei prossimi giorni? Ci sarà un nuovo ritorno di fiamma? Ai posteri l’ardua sentenza.

