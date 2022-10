Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme?/ Spunta una dedica speciale e i fan…

Arisa e Andrea Di Carlo: spunta una dedica a sorpresa

E’ passato diverso tempo da quando Arisa e Andrea di Carlo hanno condiviso le rispettive strade e, da allora, la cantante ha vissuto altre esperienze sia professionali come quella di Ballando con le stelle che di Amici. Proprio a Ballando, Arisa ha incontrato il suo maestro Vito Coppola con cui, poi, è nata una storia che è finita dopo qualche mese. Nonostante sia trascorso diverso tempo dal periodo in cui Andrea Di Carlo e Arisa stavano insieme, il manager, ha sorpreso tutti dedicando delle dolci parole alla cantante.

Pur senza taggarla, Andrea Di Carlo ha pubblicato una foto della cantante insieme ad un lungo post. “Amati più che puoi. E poi amati come vuoi. E lascia stare chi ti punta sempre il dito. E lascia stare chi non l’ha capito. Mettiti quel vestito Anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre. Che per ballare non hai più l’età. E poi chiediti come stai. Da quanto tempo non lo fai? Tu che eri una che viveva d’istinto”, inizia così il lungo post della cantante,

Arisa e Andrea Di Carlo: solo un’amicizia?

Nella lunga dedica, Andrea Di Carlo esorta Arisa a guardare al futuro con speranza tornare a credere in tutto ciò che fa esattamente come ha sempre fatto. “Ora al futuro ci credi a stento. Tu che ‘Per sempre non esiste mai’. Che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi e più ritorni in piedi. Tu che alla fine ancora un po’ ci credi, ci credi“, scrive ancora Andrea Di Carlo.

“Com’è facile dirsi bugie. Quando piove e tu ti senti sola. Ma una vita così io la voglio lo stesso. Una vita così. A pensarci mi vengono i brividi ma io la voglio cantare anche quando l’orchestra scompare”, conclude. Quella di Andrea Di Carlo è una splendida dedica ricca d’affetto nei confronti di Arisa. La cantante risponderà?

