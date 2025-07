Arisa è fidanzata? Dopo la storia con Walter Ricci (che ha tenuto banco sui giornali), c'è un uomo nella vita della cantante? Cosa sappiamo

La vita sentimentale di Arisa ha spesso tenuto banco sui giornali di gossip. La cantante lucana, infatti, non ha mai fatto segreto del fatto di avere voglia di trovare l’amore: ne ha parlato sui social, lanciando l’appello per trovare un marito, in tv, come a The Voice durante la sua esperienza da giudice e ancora sui giornali.

Arisa, chi è: le vittorie a Sanremo e il successo/ L'ex fidanzato Walter Ricci: "Sogno una famiglia"

Ma oggi Arisa è fidanzata? Negli ultimi tempi la vita privata dell’artista ha fatto discutere e non poco. Per diversi mesi, Arisa è stata legata al musicista Walter Ricci: con lui la passione era scoppiata in aeroporto e i due si sono mostrati insieme in viaggio qualche mese dopo.

Arisa, inoltre, non ha mai nascosto di sognare una famiglia e con Walter Ricci sembrava essere arrivato il momento giusto per costruire qualcosa di più importante. Pochi mesi fa, però, i due hanno rotto, dando inoltre due versioni differenti dei fatti: se lei ha parlato di un ex fidanzato interessato solamente alla sua carriera e al suo nome (forse per farsi conoscere a sua volta), lui ha spiegato che si è trattato di una scelta comune. I due, che si erano conosciuti in aeroporto a Palermo, hanno dunque rotto. Ma, di recente, si parla di un loro riavvicinamento. Dunque, Arisa è fidanzata?

Arisa è tornata con l'ex fidanzato Walter Ricci?/ "Passione esplosa più forte che mai"

Arisa è fidanzata? Le voci sul ritorno con Walter Ricci

A chi si chiede se Arisa sia o meno fidanzata, la riposta risiede senza dubbio nel suo rapporto con Walter Ricci. I due ragazzi, infatti, sarebbero tornati insieme. A quanto pare, secondo i gossip, sarebbe riscoppiata la passione tra Arisa e il suo ex fidanzato. “Tra i due è riscoppiata più forte che mai la passione e sembrano superate le antiche comprensioni” ha scritto il giornale di gossip “Oggi”.

Nessuna conferma ufficiale è arrivata però da parte di Arisa, che dunque non ha mai raccontato del ritorno di fiamma con Walter Ricci.

Arisa ha un nuovo fidanzato?/ Gli ex famosi della cantante e perché è finita con Walter Ricci