Arisa e il bullismo “Mi dicevano che puzzavo”/ Sulla chirurgia “Ci sono cascata…”

Arisa è ospite del “Festival della canzone italiana”, Sanremo 2022. Dopo aver presentato il brano “Fino all’alba“, in candidatura come inno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Arisa torna sul palco nella serata cover per duettare con Aka7even sulle note di “Cambiare” di Alex Baroni. La vincitrice di “Ballando con le Stelle 2021” è oggi un’artista internazionale ma alle spalle ha un passato tutt’altro che facile. In un’intervista al Corriere della Sera, qualch mese fa, Arisa ha raccontato il bullismo subito in adolescenza: “Alle scuole medie non ero tra le ragazzine più carine, i miei compagni mi prendevano in giro. Ero presa in giro per il mio naso o perché non avevo tanti vestiti. Per gli altri erano battute, ma io le prendevo sul serio, mi pesavano. Abitavo in campagna, mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portassi a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei ‘amici’. Che hanno quindi iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo”.

Il passato difficile di Arisa ha portato la cantante, a un certo punto della sua vita, a non piacersi decidendo così di farsi un piccolo ritocco al viso: delle punturine per rendere le labbra più carnose. Ad oggi è pentita della sua scelta, teme che questo non sia l’esempio giusto che dovrebbe dare e ammette: “Passavo il tempo a guardarmi allo specchio. Vedermi più bella pensavo fosse il modo per riempire dei vuoti, così ci sono cascata. Ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano: ‘è proprio sicura?’. Poi ho capito che il nostro corpo dovrebbe essere l’espressione di chi siamo: non ha senso fingere”. Arisa è stata protagonista nell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”, vincendo l’edizione in coppia con Vito Coppola, con il quale ha anche instaurato una speciale relazione.

