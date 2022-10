Arisa e il dimagrimento: “Niente diete drastiche”/ “Adesso mi piaccio di più”

Arisa nell’ultimo periodo ha affrontato un percorso di dimagrimento che ha portato alla perdita di molti chili, ma come ha rivelato in una recente intervista al Corriere della Sera non è stato il frutto di diete drastiche. “Ho semplicemente vissuto una delusione d’amore molto grande. Sono stata molto male e ho smesso di mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male però a volte fa bene”, ha raccontato.

Arisa e le molestie subite: "È accaduto più volte nella mia carriera"/ "Ero già adulta"

Adesso, infatti, la cantante sente di stare meglio con se stessa. È per questo motivo che allontana le voci secondo cui il suo stile di vita attuale non è salutare. “Non ho bisogno che qualcuno mi segua, non devo stare attenta. Io seguo il mio stato d’animo. Non mi piace bere alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non amo strafare. Prima avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate”, ha affermato.

Vito Coppola fidanzato Arisa?/ "Non siamo una coppia, non stiamo insieme"

Arisa e il dimagrimento: “Niente diete drastiche”. Ora si vede “bella”

Il percorso di dimagrimento ha portato Arisa a vedersi più bella. “Adesso mi piaccio più che a 20 anni”, ha ammesso nel corso della intervista al Corriere della Sera. La cantante impacciata con gli occhiali che ha esordito sul palco di Sanremo 2008 nella categoria delle “Giovani Promesse” è ormai soltanto un ricordo. Adesso è molto diversa. “La mia figura è molto distante dalla palletta simpatica che cantava Sincerità a Sanremo e che pesava 72-75 chili. Però mi piaceva anche quella ragazza”, ha ricordato.

Arisa e Vito Coppola, ritorno di fiamma?/ "Mai stata scritta la parola fine"

E di coloro che la criticano per la sua trasformazione non se ne cura. “Michael Jackson da nero è diventato bianco e i suoi fan lo hanno capito. Chi scrive male sui social è frustrato. Io credo che i miei fan apprezzino la mia forza di volontà. Sono una persona che muore e rinasce continuamente. Magari tra sei mesi peserò di nuovo 75 chili”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA