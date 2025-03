È giunta al capolinea la storia d’amore tra Arisa e Walter Ricci. A confermarlo è stato il cantante, nel corso di una recente intervista al Corriere del Mezzogiorno, durante la quale ha spiegato le motivazioni di questo triste epilogo. Da settimane ormai circolava la voce di una possibile crisi per la coppia, ma finora nessuno dei due aveva confermato o smentito. Questo fino ad oggi, quando a domanda diretta, Walter Ricci ha rivelato che la storia con la cantante è giunta al termine.

Walter Ricci è ancora il fidanzato di Arisa?/ "Siamo in una fase down", le voci di crisi e il silenzio...

“Con lei è finita. – ha subito ammesso il cantante campano 35enne, spiegando le motivazioni della rottura – Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente.”

Arisa/ Dalla tricotillomania alla confessione intima: “Ho ricevuto mille e più proposte di matrimonio"

Walter Ricci conferma la fine della relazione con Arisa e parla della sua ex Serena Brancale: “Storia durata 5 anni”

La carriera al primo posto, dunque, oltre che l’impossibilità di coordinare i propri impegni in modo da poter vivere la relazione sono state le motivazioni che hanno portato Arisa e Walter a lasciarsi. Un amore, il loro, iniziato circa nove mesi fa, dopo un incontro fortuito in aeroporto, a Palermo: “Un stato un caso. È scoppiato subito qualcosa ed è incominciata una relazione.” ha spiegato Ricci, che prima di Arisa ha avuto una relazione con un’altra nota cantante: Serena Brancale. Nel corso dell’intervista, il musicista ha rivelato che proprio Brancale è stata la sua prima fidanzata e la loro storia è durata ben cinque anni: “Perché è finita? Nel rapporto si era consumato qualcosa da un punto di vista sentimentale.” ha spiegato, rivelando che tra loro è comunque rimasto affetto e stima: “Non l’ho sentita in occasione di Sanremo, ma ci seguiamo a distanza. Ci mettiamo like.” ha concluso.