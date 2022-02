Arisa e l’ex Vito Coppola, ballo hot al Cantante Mascherato/ Ritorno di fiamma?

Arisa e Vito Coppola si sono ritrovati sul palcoscenico del Cantante Mascherato. Un ‘incrocio pericoloso’ per i due che, dopo aver vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle, hanno vissuto una breve ma intensa storia d’amore, poi conclusasi qualche tempo fa. “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci siamo dati tanto e ci daremo ancora tanto se Dio vuole. L’esperienza che abbiamo condiviso ci ha unito molto”, ha poi rivelato la cantante in un’intervista a SuperGuidaTv, ammettendo di essere dunque rimasta in rapporti amichevoli con il ballerino.

Vito Coppola e Arisa, storia finita dopo Ballando con le Stelle/ Ecco perché

Eppure a rivederli fianco a fianco sul palco di Rai Uno sembra di rivedere la passione intravista nel corso di molte delle loro esibizioni a Ballando. Vito, d’altronde, accarezza e tocca non senza passione Arisa, tanto che la cantante si lascia sfuggire un sorrisetto malizioso sul finale, dopo che lui l’ha cinta a se. Che sia nell’aria un ritorno di fiamma per i due artisti? Inutile dire che i fan ancora ci sperano e forse qualche speranza ancora c’è.

