Arisa e Lorella Cuccarini/ “Zerbi-Celentano? Ad Amici solo show, ci vogliono bene…”

Arisa e Lorella Cuccarini sono intervenute nel pomeriggio di oggi in qualità di ospiti a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e in onda ogni sabato. Subito ha preso la parola l’ex conduttrice de “La Vita in Diretta”, affermando: “Io e Arisa ci troviamo di fronte ad alcuni giovani che inseguono il proprio sogno. Siamo mamme chiocce? Credo che ognuno di noi sia frutto delle esperienze avute in passato. Io ho avuto maestri molto severi, che però mi hanno spronato senza mettere in discussione tutto quello che volevo fare”.

Arisa è sembrata molto tesa in occasione del collegamento video e ha motivato così la tensione che si leggeva sul suo volto: “Oggi per me è una giornata molto importante, perché mi devo esibire con Alessandro. Ci giocheremo una carta importante, sono super emozionata”. Per poi ricordare: “Mi ero presentata alle selezioni di Amici anni fa. Partivamo alle 5 dalla Basilicata con l’autobus per venire a Roma. Credo molto nel destino e penso che quando una cosa ti aspetta, prima o poi riesci a farla”.

ARISA E LORELLA CUCCARINI: “AMICI, MACCHINA PERFETTA”

Per Lorella Cuccarini, poi, si tratta di un ritorno al varietà del sabato sera: “Più che una rivincita per me è una rinascita. È stata una grande sfida, che ci ha portato a seguire un nuovo gruppo, il pubblico, non era scontato che io e Arisa ci inserissimo così bene. Però, quando sei dentro alla macchina di Amici, capisci quanto questa sia così forte, per non parlare di Maria De Filippi, capace di costruire un rapporto d’affetto e di protezione. Io sono molto felice”. In seguito, un aneddoto su Pippo Baudo: “Per me è stata una persona fondamentale, se non mi avesse chiamato lui per quel Fantastico non avrei incontrato il successo. Sono entrata dalla porta principale grazie a lui, non me lo dimenticherò mai”. Arisa ha invece rivelato che senza il successo canoro a Sanremo, avrebbe fatto la parrucchiera o l’estetista: “Ma la musica mi ha sempre inseguito, canto da quando avevo tre anni e mezzo”. Infine, una battuta su Zerbi e Celentano: “È tutto show, ci vogliono bene, in realtà. Io quando devo chiedere qualcosa la chiedo a Rudy…”.

