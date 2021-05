Arisa e Martina Miliddi al Grande Fratello Vip?/ Signorini al lavoro per il cast…

Alfonso Signorini è già a lavoro per formare il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip che dovrebbe tornare in onda a settembre. Dopo la lunghissima edizione che ha visto il trionfo di Tommaso Zorzi, il Grande Fratello Vip che continua ad appassionare il pubblico tornerà con un’edizione tutta nuova. I nomi dei concorrenti saranno annunciati solo tra qualche mese, ma sul web cominciano a circolare i primi rumors sui probabili inquilini della casa più famosa d’Italia. Secondo il settimanale Nuovo Tv, infatti, nella prossima edizione del padre di tutti i reality, tra i concorrenti potrebbero esserci Arisa e Martina Miliddi. Arisa, tra le voci più belle della musica italiana, dopo l’esperienza come insegnante della scuola di Amici, accetterà di trascorrere le sue giornate nella casa di Cinecittà? Secondo quanto fa sapere Nuovo Tv, inoltre, con lei potrebbe esserci anche la ballerina Martina Miliddi, allieva di Amici 2021.

I nomi in trattativa per il Grande Fratello Vip 2021

Arisa e Martina Miliddi non sono gli unici nomi accostati al Grande Fratello Vip 2021. Secondo quanto fa sapere il settimanale Nuovo Tv sarebbero in trattativa Soleil Sorge che, dopo Uomini e Donne ha partecipato all’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani già concorrente nel 2006 della versione classica del reality show, Barbara Bouchet, Miriana Trevisan e Sandra Milo. Hanno, invece, smentito la propria partecipazione sia Anna Oxa che Gabriel Garko. “Non ho capito bene cosa sia successo, ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al Grande Fratello Vip. Bacioni”, ha fatto sapere Gabriel Garko pubblicando un messaggio sui social. Per ora, dunque, non c’è l’ufficialità sui nomi che stanno circolando intorno alla nuova edizione del Gf Vip.

