L’ultimo gossip su Arisa e il suo ex fidanzato Walter Ricci vuole che siano tornati insieme dopo essersi lasciati nei mesi scorsi

Non si hanno più grandi notizie su Arisa, che non si è sentita in radio con alcun pezzo, però il gossip non dorme mai, men che meno nella calda stagione estiva, ed ecco che fu proprio Alberto Dandolo a dare una notizia succosa per quel che riguarda un possibile ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Walter Ricci: “La passione è più forte che mai”.

Arisa è fidanzata? Le voci sul ritorno di fiamma con Walter Ricci/ "Sono tornati insieme"

Peccato che i due interessati al momento non abbiano minimamente confermato o smentito la notizia di cronaca rosa che incuriosisce sempre coloro che sono appassionati a questo magico mondo dello spettacolo. Quindi sembra che tra i due le incomprensioni siano state superare, anche se lei pare voglia andarci con i piedi di piombo al fine di non rimanerne più delusa come prima.

Arisa, chi è: le vittorie a Sanremo e il successo/ L'ex fidanzato Walter Ricci: "Sogno una famiglia"

Arisa ci riprova con Walter Ricci? “Non vuole farsi travolgere da facili entusiasmi”

Come ha scritto Alberto Dandolo la cantante Arisa con il suo ex fidanzato Walter Ricci “non vuole lasciarsi travolgere da facili entusiasmi” quindi starebbe procedendo con i piedi di piombo. D’altronde le minestre riscaldate raramente sono più buone di quelle fresche, quindi bisognerà vedere come procederà la seconda chance di questa loro relazione.

Ma perché la cantante si era lasciata con il suo fidanzato? Secondo le fonti vicine a lei pare che lui non fosse innamorato di Rosalba (suo vero nome) bensì invaghito del personaggio e per questo aveva deciso di chiudere e di non investire più in sentimenti. Lui d’altro canto aveva detto che era in un momento importante della sua vita e che non voleva perderselo per nulla al mondo e che entrambi volevano concentrarsi sulla carriera.

Arisa è tornata con l'ex fidanzato Walter Ricci?/ "Passione esplosa più forte che mai"