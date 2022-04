Arisa e Rocco Siffredi insieme: progetto a luci rosse in arrivo?/ Per ora risate e…

Arisa e Rocco Siffredi, i selfie scatenano il web

Cosa ci fanno Arisa e Rocco Siffredi insieme? E’ la domanda più gettonata sul web dopo che la cantante ha pubblicato una serie di selfie insieme all’attore di film a luci rosse sul proprio profilo Instagram. Con un cappellino, il viso acqua e sapone e i lunghi capelli scuri che le cadono sulle spalle, Arisa si diverte insieme a Rocco Siffredi con cui, davanti alla fotocamere, si lascia andare ad una serie di smorfie, sorrisi e urla. Una serie di foto che ha conquistato non solo i fan di Arisa, ma anche gli amici famosi. Tanti, infatti, i commenti sotto il post da parte dei followers della cantante.

“Top”, scrive Elena Sofia Ricci mentre Sabrina Salerno commenta con l’emoticon di una faccia con gli occhi a cuore. Non mancano, poi, i commenti dei fan che seguono da tempo la cantante: “Non succede, ma se succede”, scherza un follower pensando ad un progetto tra Arisa e Siffredi che appare molto improbabile.

Arisa e Rocco Siffredi, cosa nascondo i selfie?

Un semplice incontro tra amici quello tra Arisa e Rocco Siffredi che, insieme, si lasciando andare regalando ai fan foto e video in cui si divertono. Nel vederli insieme, però, i fan della cantante, come ricorda La Repubblica, ripensano alle parole dette da Siffredi lo scorso novembre. L’attore, parlando di Arisa, aveva detto: “Farei di tutto per fare un film con lei”. E Arisa, nel corso di una puntata di Ballando con le stelle, aveva risposto così: “Non sono affatto contraria agli operatori del sesso se un giorno la mia carriera dovesse prendere una piega erotica non avrei alcun problema”.

Per ora, però, tra Arisa e Siffredi ci sono tante risate e tanto divertimento. Le foto, però, sono diventate immediatamente virali dando il via ad una serie di commenti da parte degli ammiratori della cantante.













