Tutto quel che sappiamo sulla vita amorosa di Arisa: single o ha un fidanzato? Dopo le voci su un ritorno di fiamma con Walter Ricci...

Arisa e Walter Ricci sono tornati insieme? Il rumor non trova conferme ma…

La vita privata e sentimentale di Arisa desta sempre una certa curiosità tra gli appassionati. I fan della cantante si chiedono se ci sia un fidanzato nella sua vita, dopo la relazione naufragata con l’ex compagno Walter Ricci. Pochi mesi, tuttavia, si era ipotizzato un ritorno di fiamma per la coppia, con presunti avvistamenti in momenti di complicità. Arisa e il diretto interessato non hanno mai confermato, per cui il dubbio resta. Prima di quest’ultima estate, quando si vociferava appunto di un riavvicinamento tra Arisa e Walter Ricci, la situazione sembrava incagliata in un punto di non ritorno.

Loredana Bertè ha un compagno?/ La cantante è tranchant: "Non me frega più niente..."

Specialmente dopo le parole dell’ex compagno al Corriere della Sera, che aveva sostanzialmente fatto capire che era arrivato il momento per entrambi di concentrarsi sulle rispettive carriere e “fermare la barca”. Parole che Arisa, evidentemente, non aveva gradito, accusando poi Walter Ricci di essersi innamorato del suo personaggio più che di lei.

Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici/ "Non avere vincoli rafforza la nostra storia"

Arisa è single o ha un fidanzato? La cantante non si pronuncia più

In passato, Arisa aveva avuto una storia d’amore con Andrea Di Carlo, autore televisivo piuttosto conosciuto nell’ambiente, ma anche un frizzante flirt con Vito Coppola, insegnante di ballo a Ballando con le Stelle. Proprio durante il talent show di Milly Carlucci, la cantante sembrava aver ritrovato l’amore, ma poi le cose non sono sbocciate fuori dalle telecamere.

Dunque, oggi chi c’è nella vita di Arisa? Al di là dei rumor non confermati sul ritorno di fiamma con Walter Ricci, la situazione amorosa della cantante appare stazionaria, senza nessun partner o un compagno di vita. Vedremo cosa accadrà prossimamente, d’altronde l’amore – si sa – ha i suoi tempi.

Arisa, chi è: Sanremo il suo trampolino nel mondo della musica/ "Sensibile, ma spesso vorrei non esserlo"