Arisa e Stash, duetto ad Amici 2021/ “Un augurio per tutti”, ma sui social notano…

Duetto emozionante quello di Arisa e Stash, che hanno portato Lucio Dalla sul palco della finale di Amici 2021. I due hanno interpretato il celebre brano “L’anno che verrà”, il cui testo sembra così attuale in questo momento. I due prima di cantare si sono stretti in un caloroso abbraccio, come quello che si sono scambiati Maria De Filippi e Stefano De Martino mentre assistevano all’esibizione. L’anima soul di Stash si è intrecciata con la voce profonda della cantante per un’esibizione di altissimo livello nella finale di Amici 2021. Al termine dell’esibizione tutti si sono alzati in piedi. “Spero che questo sia un bell’augurio per tutti quanti”, ha detto Arisa rivolgendosi non solo a tutti i presenti, ma anche a tutti i telespettatori.

Arisa e Andrea di Carlo si sono lasciati di nuovo?/ "Weekend di fuoco.."

Arisa e Stash, duetto ad Amici: un particolare diverte i social…

I social però non perdono nulla di vista, neppure il momento in cui la cantante, salendo sul palco per esibirsi con Stash, ha buttato la gomma che stava masticando. Tutti stupiti comunque dalla sua voce, che non smette in effetti di sorprendere per bellezza ed eleganza. “La voce di Arisa patrimonio dell’umanità”, scrivono gli utenti su Twitter. Come dar torto, ma ad onor del vero non ha sbagliato nulla neppure Stash. Clicca qui per il video del duetto di Arisa e Stash.

Andrea di Carlo, fidanzato Arisa/ Dopo la crisi, il sereno: "Aveva un fidanzato"

Arisa e Stash due voci spettacolari e un duetto indimenticabile! Brividi a non finire ✨ #Amici20 @ARISA_OFFICIAL @Stash_theKOLORS pic.twitter.com/uiTTAvSqD2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 15, 2021

LEGGI ANCHE:

Rudy Zerbi sfida Arisa: "Devi metterti in mutande"/ Gag ad Amici 2021 "Sono grosse!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA