Colpo di scena nella vita sentimentale di Arisa? La nota cantante lucana negli ultimi tempi avrebbe deciso di tornare con l’ex fidanzato Walter Ricci, con il quale aveva annunciato la rottura qualche tempo fa. Tra i due sembra riscattata la scintilla dell’amore ancora una volta, a svelare l’indiscrezione proveniente dal mondo del gossip è stato il settimanale Oggi a cura di Alberto Dandolo: “Tra i due è riscoppiata più forte che mai la passione e sembrano superate le antiche incomprensioni.

Dopo il ritorno di fiamma, la coppia sarebbe partita in gran segreto per un viaggio a Sharm El Sheik fra spiagge bianche e tanto relax” si legge sulle colonne del giornale riguardo a questa relazione 2.0 tra Arisa e Walter Ricci. Come stanno davvero le cose tra di loro? In attesa di versioni ufficiali da parte di Arisa e Walter Ricci, il gossip continua a correre veloce senza lasciare troppo spazio all’immaginazione.

Arisa e Walter Ricci sono tornati davvero insieme? La prima volta durò nove mesi

La relazione poi conclusa da Arisa e Walter Ricci era durata circa nove mesi, una storia costellata di alti e bassi, si era conclusa con l’amaro in bocca. Il cantante, infatti, in un’intervista aveva motivato la fine del rapporto con la necessità di entrambi di spostare il focus sulla propria carriera, in un momento cruciale per la crescita professionale.

E così tra Arisa e Walter Ricci sembra nuovamente esploso l’amore, con la coppia che pare aver deciso di riprovarci dopo la prima relazione finita male. Vedremo se questa volta i due saranno più fortunati e riusciranno a far tesoro degli errori del passato.

