Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle/ ‘Cavalcano’ il flirt per conquistare fan?

Arisa e Vito Coppola, hanno già vinto Ballando con le Stelle 2021?

Alberto Matano ha chiesto senza mezze misure ad Arisa se insieme a Vito Coppola vuole vincere Ballando con le stelle. La cantante ha risposto che in cuor suo ha già vinto. Il programma le sta regalando delle grandi emozioni, che non avrebbe vissuto se non avesse partecipato al dance show. Quello che manca ad Arisa in questo momento sono le prese, perché ha paura delle altezze, nella bachata Vito è riuscita a sollevarla a metà, vediamo se di seguito ci sarà qualche progresso. Il pubblico sostiene molto la cantante e ha avuto il coraggio di mettersi in gioco facendo qualcosa che non le appartiene. Sul profilo Instagram ha postato una sua foto in atteggiamento romantico accompagnata da una didascalia condivisa dai follower: “Vivere è come volare ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere“. In questo momento Arisa sta vivendo la sua esperienza a Ballando con leggerezza, come ha detto Mariotto dopo il ballo c’è l’analisi dell’esibizione e poi il voto della giuria, se Arisa nella performance vale 7, dopo averla sentita parlare il voto diventa 9. La bachata le ha fatto guadagnare 49 voti e la rivediamo nella settima puntata.

Il fuori programma di Vito ha destabilizzato Arisa che ha “giustificato” l’accaduto dicendo che entrambi si sono impegnati per entrare nella parte, per lei la bachata è stato un ballo emozionante dove con Vito ha instaurato un rapporto speciale. Il ballo è stato molto particolare perché entrambi sono entrati in una relazione molto profonda e intima. Di solito la cantante non riesce ad esternare pubblicamente i suoi sentimenti in pubblico, è successo, ma non l’ha sconvolta più di tanto, le ha fatto piacere perché in futuro potrà baciare una persona senza l’obbligo di instaurare una relazione. Secondo Carolyn la presenza del bacio ci può stare, perché ha fatto parte della coreografia, stiamo parlando di “Darting dancing” e attraverso il ballo è facile che le emozioni escano fuori spontanee, la performance le è molto piaciuta anche se ha rimproverato la cantante per la scorretta posizione dei piedi che deve assolutamente correggere. A Canino, la personalità di Arisa ricorda molto Kate di “Will e Grace”, dove lei è una donna timida, che di tanto in tanto prende posizione, dice delle cose che poi si pente subito dopo di averle dette. La performance è stata coraggiosa perché il film rappresenta un’icona del genere sentimentale.

Ballando con le Stelle 2021: Arisa e Vito Coppola, alti e bassi per i giudici…

Nella “Prova speciale” della settimana scorsa a Ballando con le stelle il jukebox per Arisa e Vito Coppola ha sorteggiato l’anno 2010 e si sono dovuti muovere sulle note di “Waka waka”. La giuria in questa esibizione ha visto Arisa complice di Vito nella prima parte e disinteressata della sua presenza nella seconda parte. La settimana non è stata facile per la cantante che ha accolto la sfida lanciata da Carolyn di presentare un ballo sensuale sulle note di “Darting dancing”. Per Arisa mostrarsi sensuale non è semplice, la coppia è scesa in pista presentando una bachata. La coreografia in parte ha “copiato” il ballo finale tra Baby e Jhonny, ma negli ultimi tratti il pubblico ha assistito a un imprevisto che ha lasciato esterrefatta anche Arisa: Vito l’ha baciata a sorpresa. Chi ha fatto notare il gesto affettuoso è stata Erra che a bordo campo ha avuto una visuale migliore rispetto alla giuria che invece non ha notato nulla. Chiesto il “Var” la coppia non ha potuto far finta di niente: il bacio c’è davvero stato. La reazione del pubblico è stata incontenibile, Arisa si è vista molto imbarazzata, sta vivendo un momento bello della sua vita dove si sente più sicura di se stessa, però la sua felicità viene spesso oscurata dalla paura di lasciarsi “andare” di nuovo, una volta che la favola di Ballando finisce e ritorna alla vita di sempre.

Il bacio improvviso di Vito ha messo in imbarazzo Arisa, non abituata a queste esternazioni pubbliche. Nella clip ha raccontato di quanto abbia sofferto da bambina, aveva un seno evidente e non trovava il grembiule della sua misura. I ragazzini le toccavano il seno e questo le dava fastidio, crescendo ha sempre cercato di coprirsi per non provare il disagio di sguardi indiscreti. Da quando sta a Ballando il rapporto con il suo corpo è cambiato, se si vede un po’ di coscia non fa niente, così non dà peso nemmeno se si vede un po’ di seno. I ballerini si esprimono con il corpo, ma non lo fanno in maniera maliziosa, tutto rimane in un contesto pulito e piacevole. Lei si sta abituando ad avere un approccio più confidenziale con il suo aspetto fisico e sapersi accettare con i suoi difetti. La scorsa settimana ballando con Vito si è emozionata, perché gli è sembrato tutto vero. Ha sentito un’intensità molto forte, un unione molto forte che è stata percepita anche dalla giuria.



