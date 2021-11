Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle/ I due sono fidanzati?

I fan di Ballando con le stelle 2021 stravedono per Arisa e Vito Coppola e adorano la cantante nella nuova veste da ballerina. Stasera i due torneranno sul palcoscenico per mostrare tutto il loro feeling che oltre a pervadere il palcoscenico ha invaso anche la loro vita personale. I fan ovviamente continuano a sognare che possano essere fidanzati, anche se di questo non v’è certezza. Va detto però che Vito stesso si è accorto che con la cantante si è instaurata una connessione, a volte non hanno la necessità nemmeno di parlare, con il ballo riescono a comunicare. Alla domanda che cosa rappresenta per lui l’amore, Vito ha paragonato questo magnifico sentimento a una rosa con le spine, che se si tenta di prenderla con le mani c’è il rischio di farsi male: lui ha deciso di stringere tra le sue mani la rosa disinteressandosi del rischio di potersi ferire. Il loro rapporto intimo è a livello affettivo, per Vito la sua allieva è una di quelle persone che farà sempre parte della sua vita. L’esperienza di “Ballando con la Stelle” sta facendo bene ad entrambi, i loro mondi si stanno contaminando, da una parte c’è Vito che impara a cantare e dall’altra Arisa che sperimenta per la prima volta il ballo. Già di recente tra i due c’è stata una collaborazione artistica, difatti Vito ha danzato nel video di “Altalene”, chissà se dopo questa sperimentazione, in futuro le loro strade possano di nuovo incrociarsi.

Il livello di Arisa cresce di settimana in settimana, ha iniziato con un paso doble, si è cimentata in un charleston e quindi ha proseguito con un freestyle, ha incantato con una versione aggressiva di tango per sorprendere tutti con una rumba sensuale ed erotica. Stasera potremo aspettarci un merengue o un samba, ma potrebbe stupirci anche con un valzer. Qualsiasi ballo deciderà di mettere in scena, non sarà banale. Il pubblico social è tutto dalla sua parte e la sostiene, lo ha dimostrato anche nella prima puntata del dance show, quando tre coppie si sono guadagnate il bonus di 10 punti per essere risultate le più votate dal pubblico social e tra queste c’era Arisa e Vito. Ogni volta che la cantante posta un messaggio su Instagran è un’esultanza di cuoricini. Arisa è una persona che si mette sempre in gioco e lo fa con grande professionalità: questo suo modo d iessere genuino e canzonatorio piace ai follower.

