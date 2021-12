Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle/ La svolta sexy della cantante segreto per vincere la finale

Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle ci ha mostrato un nuovo volto della cantante

Arisa e Vito Coppola si possono considerare i vincitori morali dell’edizione di ‘Ballando con le stelle 2021‘ anche se ora puntano anche ad affermarsi sul palcoscenico. La ragazza era già amata per la sua ugola, da oggi, dopo il suo percorso di ballo, il pubblico adora anche per il suo cambiamento che la vuole una donna che sa e può essere sexy, grintosa, coreografica, e ciò non è poco nemmeno per la sua futura carriera di cantante che la vede impegnata nella promozione dell’ultima fatica in studio, ‘Ero romantica’, un disco difficile nel quale tratta anche tematiche sensibili che la proiettano nel mondo della musica d’autore. Oggi quindi Rosalba ‘Arisa’ Pippa è un’artista completa e la trasmissione condotta anche quest’anno (come si potrebbe immaginare questo show senza di lei?) da Milly Carlucci, che ha fortemente voluto come concorrente la cantante lucana, le ha cambiato il carattere e la presenza scenica, nonché le simpatie in un pubblico che se prima l’amava follemente, ora l’adora incondizionatamente.

Arisa e Vito Coppola sempre più vicini/ Ma i fan sognano svolta erotica

Detto questo va anche sottolineato che Arisa, assieme al suo maestro, Vito Coppola, ha ballato bene se non benissimo, candidandosi alla vittoria finale di Ballando con le Stelle 2021 che lei stessa non nega di ambire. Il pubblico l’adora, i giudici anche, quella sua aria da ‘Amelie’ delle colline Lucane l’aiuta a generare un personaggio che, quando torna da quelle nuvole dalle quali alle volte ama cadere, si mostra donna sensuale, che proprio nel ballo ha saputo imparare a gestire una sensualità che spesso non le è stata riconosciuta. Arisa ha lavorato sodo assieme al suo maestro e la finale del 18 dicembre la vedrà tra le protagoniste, sicuramente tra i candidati alla vittoria più consapevoli dei propri mezzi. Si vedano bene quindi gli altri concorrenti candidati alla vittoria, da Morgan a Federico ‘Fashion Style’ Mauri, tra gli uomini, o Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne tra le donne. Arisa ha convinto giudici e pubblico e ora questa finalissima del 18 dicembre, dal risultato davvero incerto e imprevedibile, è alla sua portata e ne è consapevole anche il suo maestro che la sta allenando con grande grinta e sudore quotidiano.

Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle/ Saranno loro i vincitori? Il flirt l'arma in più...

Arisa e Vito Coppola, una danza del ventre mozzafiato conquista i giudici di Ballando con le stelle 2021

Arisa e Vito Coppola nella semifinale di Ballando con le stelle 2021 hanno “steso” la giuria con la danza del ventre, una Belly dance mozzafiato dove ha mostrato tutta quella femminilità che ha appreso in queste settimane, celata in lei, ora realtà dalla quale non può più prescindere. 1In quella coreografia solitaria ha saputo stupire anche il suo maestro, un Vito Coppola che l’ha ammirata nella determinazione di non nascondere nulla, l’ha ammirata la giuria che non le ha lesinato parole di ammirazione, in un ballo tra perline luccicanti, movimenti decisamente hot da fascia non protetta, ancheggiamenti degni di una ballerina di questo stile consumata e abile da tempo. Arisa al termine della sua esibizione ha ricevuto i complimenti di tutta la giuria, in particolare modo dalla leader, nonché esperta tecnica della cinquina di giudici, Carolyn Smith che ha dichiarato che solamente il 10 era l’unico dei voti possibili dopo la sua performance.

ARISA E VITO COPPOLA, BALLANDO CON LE STELLE/ Insieme nella vasca, esibizione hot!

Il successo di Arisa a Ballando con le stelle 2021 è stato confermato anche da Selvaggia Lucarelli che ha confessato di avere visto la danza del ventre nei paesi d’origine, condotte da danzatrici allenate da tempo, pratiche, eppure Arisa non è stata al di sotto di quelle performance, convincente sotto ogni punto di vista. Nel suo passare da seduttrice a quella ragazza a volte un po’ impacciata, che fa sempre comunque parte di lei, la cantante ha dichiarato: ‘woaw, è arrivato il tuo momento’, quasi non fosse degna di essere ciò che è stata, una bomba di bellezza e convincente sotto ogni punto di vista. La finalissima è in arrivo, giurati e pubblico di casa sono allertati: Arisa c’è! E vuole vincere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA