Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle/ Saranno loro i vincitori? Il flirt l’arma in più…

Arisa e Vito Coppola, tutti i dubbi di lei a Ballando con le stelle

Arisa e Vito Coppola arrivano alla seconda semifinale di Ballando con le stelle 2021 con il favore dei pronostici. Finora sono piaciuti tantissimo anche per le leggende legate a una possibile storia d’amore tra i due. La cantante è combattuta con se stessa perché si lascia troppo condizionare dai pareri degli altri, per stare dietro a quello che la gente pensa di lei, non si concentra sui suoi obiettivi e nelle prove non riesce a dare il meglio. Ha difficoltà a capire determinate cose, ora si trova in un momento di stallo ed è in queste circostanze che va alla ricerca della lite. Nei riguardi di Vito a volte è stata molto aggressiva, solo perché non ha capito la sua sensibilità. É la prima volta che si trova davanti qualcuno che riesce a tenerle testa. L’esperienza di Ballando con le Stelle la sta cambiando molto, per lei è stato fondamentale entrare in sintonia con il suo ballerino altrimenti sarebbe stata costretta a ritirarsi, ma visto che questa avventura la entusiasma, l’unica via d’uscita per restare è stata quella di comprendere le necessità di Vito.

Vito Coppola ha molta stima di Arisa, è una ragazza che gli sta regalando grandi emozioni, la sua sensibilità lo affascina. Non ha un carattere facile, cambia comportamento ogni volta e quando pensa di averla capita, ecco che si presenta in un altro modo e deve ricominciare tutto d’accapo per raggiungerla. Questa ricerca è anche stimolante. Nel frattempo Arisa su Instagram provoca il suo pubblico postando un’immagine che la ritrae “nuda”, coperta solamente da un grande ventaglio di piume seguito dalla didascalia: “Più voti avremo, meno piume indosserò. Vinciamo. Baci a tutti“. La cantante ha invitato i suoi follower ad ascoltare la sua canzone di Natale dal titolo “Cioccolata bianca”. Arisa è molto amata dal pubblico che oltre ad apprezzare le sue doti canore la gradisce anche come ballerina. Più volte l’artista ha dichiarato di volersi mettere in gioco affrontando nuove sfide, difatti quest’anno ha lasciato il suo ruolo da coach ad “Amici” per buttarsi tra le braccia del bel Vito Coppola.

Sabato scorso a Ballando con le stelle la coppia formata da Arisa e Vito Coppola non ha entusiasmato molto la giuria con il cha cha cha, ci sono state performance che hanno meritato punteggi più alti, questa volta la cantante ha dovuto accontentarsi di 35 punti che l’hanno piazzata al sesto posto della classifica tecnica, troppo bassa per evitare lo spareggio, meno male che poi è intervenuto Alberto Matano che ha regalato all’artista 25 punti del tesoretto. Selvaggia Lucarelli ha detto all’artista che in pista è limpida, non nasconde le sue imperfezioni, questo è un pregio per la sua crescita perché la stimola a migliorarsi e evolversi. Arisa è in confusione totale, tutti si sono fatti un’idea su di lei, ma lei ancora un’idea su se stessa non se l’è fatta. Quando non riesce a comprendere una cosa, cerca lo scontro con la persona interessata, perché quando una persona è arrabbiata tira fuori la sua vera identità. É sua abitudine chiedere scusa quando commette un errore, il rapporto con il ballerino Vito è molto migliorato, perché gli ha mostrato molto di se stesso e adesso vanno d’accordo e sono in sintonia.

Nella “Prova speciale” ai concorrenti è stato chiesto di raccontare un fatto della loro vita e poi rappresentarlo in pista. Arisa ha ricordato un giorno a scuola quando è stata rimproverata dall’insegnante per un qualcosa che non aveva commesso. Da bambina ha subito atti di bullismo, è stata esclusa da una cerchia di persone, è stata isolata perché dicevano che puzzava e non la volevano nel loro gruppo. da questa esperienza la cantante ha capito che nella vita bisogna avere il coraggio di curare le parole soprattutto verso il partner, occorre essere leali con se stessi e chiedersi se ricevere questo o quello farebbe piacere oppure no e far sì che tutto ciò che si ottiene rimanga per sempre. Con il voto social la cantante è stata promossa e adesso può sperare di arrivare alla finale.



