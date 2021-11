Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle/ Tra i due c’è del tenero?

Ballando con le stelle 2021, Arisa e Vito Coppola sono solo una coppia di ballo o è in arrivo un flirt?

Si pensa che tra Arisa e il suo maestro di Ballando con le stelle Vito Coppola, ci sia del tenero. Quando è finita l’esibizione di tango con la canzone Altalene, ovvero l’ultimo pezzo della cantante, Carolyn Smith ha detto che è nata una stella. La prossima settimana vorrebbe vedere una rumba con la canzone Shallow di A star is born, in quanto desidera vedere qualcosa d’intenso, non è una richiesta, ma un’imposizione. I giudici sono innamorati del talento di Rosalba Pippa, ma la giudice Selvaggia Lucarelli ha visto un’altra tipologia di amore. Notando gli abiti di scena, ha chiamato Arisa Cappuccetto rosso e che il lupo l’ha mangiata. Arisa ha risposto negando, poiché a qualcuno piace la pasta al forno, ma ancora non capisce cosa piace a questo lupo, ma in realtà questo non è un giusto argomento di cui parlare. Arisa ha risposto in questo modo imbarazzata, mentre Vito Coppola si è trasformato in un vero e proprio cartonato. Selvaggia ha detto che il lupo non parla e ha aggiunto dicendo che non è un giusto argomento da trattare, ma la divertiva. Mariotto ha detto che la ballerina deve mangiarsi questo lupo e Arisa ha chiuso, con ‘vabbè, poi vediamo’.

Nella terza puntata di Ballando con le stelle Arisa si è distinta dagli altri per il suo talento, si è ispirata al musical Chicago per il suo paso doble. Per la cantante purtroppo è stata una settimana molto impegnativa, in quanto un infortunio l’ha messa in difficoltà, rovinando perciò la performance. Arisa ha dichiarato di non riuscire a mettersi delle maschere nella vita, ma la fa sentire protetta e ha detto la stessa cosa quando ha partecipato al programma Cantante Mascherato. Qui è riuscita a dimostrare molto, in quanto nessuno sapeva chi si nascondeva dietro il suo costume. Ha continuato dicendo che si sente sicura con la maschera, poiché è in linea con quello che è lei a casa e il personaggio pubblico. Un suo fan le ha chiesto se dopo Ballando con le stele continuerà a danzare durante i suoi concerti. Lei ha risposto che il 3 novembre uscirà la sua nuova canzone chiamata Altalene e invece dopo due giorni uscirà su internet il video dove balla insieme al suo maestro del programma. Ha proseguito dicendo che non vede letteralmente l’ora che esca, perché vuole far vedere a tutti che sono stati bravi. Arisa non nasconde che è attratta dal suo maestro e ironizza molto su questa cosa. Anche Selvaggia Lucarelli si è accorta del feeling che c’è tra la coppia e pensa che siano l’opposto esatto di Federico Fashion Style, in quanto hanno trovato proprio la loro strada. Alcuni invece pensano che la coppia più focosa sia quella di Lucrezia Lando e Andrea Iannone o Alvise Rigo e Tove Villför. Si sbagliano però, perché in queste prime puntate di Ballando con le stelle, si è visto che Vito e Arisa sono quelli che hanno un enigmatico erotismo. Dopo la coreografia la cantante ha detto che svolge delle mosse sexy che non ha mai fatto nella vita e non pensava che potesse mai farlo, in quanto non fa parte della sua persona, ma è una parte del suo carattere che lei tiene nascosto e sta uscendo fuori grazie a questo programma.

Arisa e il suo maestro Vito Coppola hanno incantato a Ballando con le stelle, poiché la cantante si è mostrata sensuale e con maggiore autostima rispetto alla prima puntata. Sicuramente questo è dipeso da Vito, al quale Arisa dona delle tenerezze che il pubblico nota, ma anche Selviaggia Lucarelli, la quale ha detto che lei se l’è mangiato. Arisa ha ammesso che l’insegnante ha fatto proprio un miracolo con lei. Vito è un bravissimo insegnante, che ha portato innovazione a questo programma e con Arisa è nata una stella. La giudice Carolyn Smith ha detto che lei è sulla strada giusta per poter ballare, oltre a essere una bravissima cantante. Arisa ha detto che a Ballando con le stelle sta così bene che ha chiesto alla conduttrice di tenerla nel programma anche per il prossimo anno, ha affermato tra l’ironico e il serio. Zazzaroni le ha fatto altri complimenti è ha detto che è stata molto brava e che sta facendo un percorso meraviglioso. Lei è sempre più bella, con gli occhi che brillano e si pensa che sia merito del suo insegnante Vito. Lui ha detto che in questo programma Arisa sta dando tutta se stessa, anche se ancora è bloccata e non riesce a far vedere bene la sua bravura e ha paura di aprirsi perché ha paura di essere ferita.

