Arisa e Vito Coppola fidanzati?/ L’annuncio:”Inspiegabile. Lo sappiamo solo noi”

Un’esperienza degna di nota quella di Arisa a Ballando con le Stelle 2021 in cui ha avuto modo di mostrare al pubblico una nuova parte di sé dando modo al pubblico di fantasticare su una sua storia d’amore con Vito Coppola per via della loro complicità visibile da tutto il pubblico da casa. Vito Coppola ha più volte parlato del bacio dato ad Arisa e nonostante abbia più volte affermato che fosse vero ha anche aggiunto che tra lui e la cantante c’è solo una solida amicizia.

Arisa, vincitore ballando con le stelle 2021/ Polemiche e flirt con Vito Coppola

A distanza di qualche giorno dal loro trionfo all’interno del programma condotto da Milly Carlucci, Arisa e Vito Coppola hanno rilasciato un comunicato in cui hanno parlato del loro rapporto: “È stata un’esperienza memorabile. La nostra vittoria di Ballando con le Stelle è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intesa resta sempre il viaggio”. I due hanno poi voluto ringraziare tutti coloro che da casa hanno fatto il tifo per loro e per hanno voluto definire il loro rapporto e la loro complicità come “Inspiegabile. Lo sappiamo solo noi”.

Arisa “Vito Coppola? Senza lui al mio fianco…”/ Mara Venier “ormai siete una coppia”

C’è un futuro per Arisa e Vito Coppola?

Nel ringraziare i loro fan Arisa e Vito Coppola hanno voluto anche precisare: “La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà. Vi abbracciamo e vi auguriamo buone feste. Siamo felici di avervi regalato momenti emozionanti”, che i due presto annuncino la loro storia d’amore nata all’interno della sala da ballo?

Tra i commenti sui social in molti hanno ribadito la loro felicità nell’aver visto trionfare la coppia che fin dalla prima puntata ha stupito per la loro complicità e bravura. Alcuni utenti hanno voluto anche ribadire come a premiare la coppia sia stata soprattutto la loro voglia di mettersi in gioco e il loro affetto arrivato immediatamente a tutto il pubblico sottolineando come alla fine “Vince sempre il cuore”.

ARISA E VITO COPPOLA, BALLANDO CON LE STELLE/ Sono loro i vincitori "è tutto vero?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA