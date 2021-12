Arisa e Vito Coppola, i due stanno insieme?/ Qual è la verità?

“Ballando con le stelle” guà in passato ha fatto da Cupido a diversi protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci. L’esempio più eclatante è stato certamente quello vissuto da Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, che si sono conociuti e innamorati al punto tale da stare insieme per più di dieci anni. Il ballo, si sa, porta a contatti ravvicinati piuttosto frequenti, che possono generare un’alchimia a cui poi è difficile resistere. Ed è per questo che le voci su possibili copie che possono crearsi dietro le quinte non mancano quasi mai.

L’ultima indiscrezione riguarda Arisa e il suo partner di scena Vito Coppola, alimentata ancora di più dal bacio appassionato che i due si sono scambiati nel corso di una puntata. Il ballerino, in realtà, avrebbe una fidanzata “ufficiale”, ma l’intensità di quel’effusione aveva fatto pensare che il suo status sentimentale fosse cambiato.

Arisa e Vito Coppola: c’è del tenero tra i due?

I telespettatori di “Ballando con le stelle” avevano iniziato a sognare vedendo la complicità che si era venuta a creare tra Arisa e Vito Coppola. Non era mancato chi pensava che il ballerino potesse essere finalmente la persona giusta per la cantante, che ha sempre avuto una vita sentimentale piuttosto tormentata. I due hanno però spento le speranze dei fan.

“Siamo molto complici – aveva detto lui a ‘Novella 2000’ -. Il ballo prevede intimità fisica, lei durante le prime prove era molto rigida, Poi si è sciolta. Da fuori questa complicità può essere equivocata, ma non c’è niente di più di un’amicizia speciale“. Una tesi che è stata confermata anche da Rosalba (questo il suo vero nome): “Al momento c’è una bella amicizia – ha detto lei a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ -. Vito è un ragazzo sensibile, creativo, un artista vero. Ma io ho 39 anni, lui 29. E poi, si sa, una cosa è la vita nello show, un’altra la vita di tutti i giorni”

