Arisa e Vito Coppola in crisi?/ “Divisi e in pausa di riflessione”: l’idiscrezione!

Arisa e Vito Coppola sono in crisi? È questa l’indiscrezione che circola nelle ultime ore e che arriva dalle pagine del settimanale OGGI. La cantante e il ballerino conosciuto sul palco di Ballando con le stelle starebbero vivendo un periodo complicato dal punto di vista sentimentale che li avrebbe dunque allontanati. Stando a quanto fa sapere il settimanale, Arisa e Vito sarebbero in pausa di riflessione dopo aver avuto dei forti screzi.

E se qualche settimana fa si parlava di convivenza, gli ultimi rumor parlano invece di separazione: Arisa, infatti, starebbe vivendo da sola nella sua casa di Milano, senza il ballerino e suo compagno dallo scorso dicembre, rimasto a Roma. Ma cos’è accaduto nello specifico di tanto grave da allontanare nuovamente i due innamorati?

Arisa e Vito Coppola si solo lasciati? “Pausa di riflessione”

Al momento non è chiaro quali siano le motivazioni di questa nuova crisi tra Arisa e Vito Coppola. Pare che la cantante lucana e il ballerino campano avessero già in precedenza dei problemi che non si sarebbero ancora risolti ma, anzi, li avrebbero ancor più allontanati. Chiariamoci: non si parla di rottura definitiva ma solo di una pausa di riflessione. D’altronde già qualche tempo fa i due si erano allontanati per poi ritornare insieme ancor più innamorati, per la felicità dell’ampia schiera di fan della coppia. Gli stessi che sperano oggi che i due riescano a risolvere anche questo nuovo intoppo e tornino insieme.

