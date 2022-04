Arisa e Vito Coppola pronti alla convivenza/ “Stanno cercando il loro nido d’amore”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola. I due, ricordiamo, si sono conosciuti nell’ultima edizione di Ballando con le stelle: lei ballerina in gara, lui suo maestro e accompagnatore in questa avventura. Non solo poi hanno trionfando, classificandosi primi, ma tra loro è nata anche la scintilla dell’amore, sbocciato però solo qualche tempo dopo. Ora i due stanno insieme eppure continua ad esserci un ostacolo tra loro: la distanza.

Arisa vive a Milano e spesso si sposta per lavoro; Vito Coppola si divide tra Roma, Napoli ed Eboli. Impegni e distanza fisica sono sicuramente un ostacolo importante in una relazione, è per questo che i due starebbero pensando a trovare una casa a metà strada e iniziare la loro convivenza.

Arisa e Vito Coppola fanno sul serio: convivenza in arrivo

Stando a quanto fa sapere Novella 2000, l’indiscrezione arriva dal settimanale Di Più che ha scritto: “Sulla pista di Ballando con le stelle tra la cantante Arisa e il suo maestro, il ballerino Vito Coppola, è nata subito una grande intesa, che li ha portati a ottenere la vittoria della competizione e poi si è trasformata in un sentimento importante, in amore. – si legge – L’affinità e l’attrazione tra loro sono evidenti, ma la gestione della loro relazione è tutt’altro che facile visto che Arisa vive a Milano ed è spesso in viaggio per lavoro e lo stesso accade a Vito, che si divide tra Roma, Napoli ed Eboli. La voglia di stare insieme però c’è, quindi Arisa e Vito stanno cercando una casa a metà strada che diventi il loro nido d’amore.” La coppia, insomma, fa sul serio.

