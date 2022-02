Arisa e Vito Coppola, ritorno di fiamma?/ Nuove foto e segnali fanno sognare i fan

L’ultima edizione di Ballando con le stelle ha visto trionfare Arisa e Vito Coppola, una coppia che ha entusiasmato i fan non solo per le prove di ballo ma anche per il rapporto che si è creato. I due hanno poi ammesso di aver avuto un flirt che è però durato poco e di essere comunque rimasti in buoni rapporti. Arisa ha deciso di girare il video del suo nuovo singolo, Cuore, proprio insieme a Vito, e le immagini mostrano un’intesa e una passione che porta inevitabilmente i fan a chiedersi se sia possibile un ritorno di fiammo.

Proprio Vito ha oggi condiviso alcuni scatti tratti da quel video che lo vedono in scene di forte complicità con la cantante, tra sguardi intensi e avvicinamenti che sfiorano il bacio. In più nelle stories Vito ha mandato un ringraziamento speciale ad una persona non menzionata ma che pare essere proprio Arisa.

Inutile dire che queste immagini così come i segnali lanciati dal ballerino di Ballando con le stelle portano i fan della coppia a sperare in un ritorno di fiamma. C’è però da dire che l’intervista rilasciata da Arisa a Citofonare Rai2 pochi giorni fa confermano che la storia tra i due è conclusa. “Non sono triste. Gli voglio bene. – ha dichiarato la cantante su Vito Coppola – Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare. (…) Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me”, ha chiesto quindi la cantante.

