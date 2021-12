Arisa e Vito Coppola sempre più vicini/ Ma i fan sognano svolta erotica

Arisa e Vito Coppola sono sempre più vicini e uniti a Ballando con le Stelle 2021. I due, ormai, hanno dato vita ad una coppia di fatto e non si nascondono nemmeno di fronte alle telecamere di Raiuno. L’attrazione fisica è fortissima, quasi incontenibile, né la cantante né il suo insegnante lo nascondono. Ma questo non significa che fuori da Ballando con le Stella, il loro rapporto possa sbocciare come in tanti sperano e pensano. “Al momento c’è una bella amicizia. Vito è un ragazzo sensibile, creativo, un’artista vero. Ma io ho 39 anni, lui 29. E poi, si sa, una cosa è la vita nello show, un’altra la vita di tutti i giorni”, ha dichiarato la concorrente di Ballando con le Stelle 2021, quasi a voler mettere le mani avanti su un possibile prosieguo. I due, intanto, hanno deciso di viversi giorno per giorno, senza necessariamente pensare al domani. Almeno non ancora.

Se le cose tra Arisa e Vito Coppola non dovessero andare per il verso giusto, non è impossibile che la cantante decida di intraprendere nuove strade. Lo aveva confermato la stessa Arisa, nel corso di una puntata di Ballando con le Stelle, dicendo di essere pronta a considerare una svolta nel mondo hard. Una battuta più che una candidatura, anche se in molti hanno notato un cambiamento sul profilo social della cantante, ultimamente arricchito con foto sexy e provocanti. Ai fan non resta dunque che aspettare, appigliandosi alle parole di apertura di Arisa, che in merito ad un suo ingresso nel mondo hard aveva detto: “Nel caso la mia professione dovesse prendere una strada un pochino più erotica e sensuale non avrei nessun problema. Soprattutto perché la televisione generalista è piena di pornografia tra le righe”.

