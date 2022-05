Arisa e Vito Coppola si sono lasciati? / Spunta la “terza incomoda” di Ballando

Ballando con le stelle, Vito Coppola e Arisa sempre più “lontani”: ecco cosa succede

Hanno appassionato i telespettatori di Rai Uno prendendo parte come coppia concorrente a Ballando con le stelle, dove hanno stretto una spiccata complicità oltre che un sodalizio artistico importante tra loro e ora il maestro di danza e la cantante, rispettivamente Vito Coppola e Arisa, tornano al centro dell’attenzione mediatica. Dopo essere diventati protagonisti dei gossip più incessanti in rete negli ultimi mesi, che durante e dopo la loro partecipazione al talent li ha visti al centro di una lovestory tenuta a distanze debite dai media, sarebbe a quanto pare giunto al capolinea ogni tipo di rapporto che ha tenuto i diretti interessati uniti. O almeno questo trapela dal fatto che Arisa e Vito Coppola non appaiono più insieme né dal vivo dinanzi agli obiettivi dei paparazzi che sui social. E proprio a mezzo social, inoltre, Arisa ha smesso di seguire Vito e altrettante ha fatto il ballerino professionista di Ballando con le stelle con l’ex insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi. Ma cosa potrebbe esserci alla base della drastica rottura tra i due vip, conosciutisi al dancing-show di Milly Carlucci? A quanto pare, oltre a delle possibili divergenze inconciliabili nel rapporto a due, potrebbe esserci di mezzo lo zampino di una “terza incomoda”, come segnalato da Deianira Marzano.

Arisa e Vittorio Coppola, si sono lasciati?/ Il gesto social di lei non lascia dubbi

Spunta Lucrezia Lando nella possibile rottura tra gli ex Ballando

Com’è solita fare in rete, riattivatasi tra le Instagram stories per aggiornare i folloiwer sulle pillole giornaliere di gossip, la beninformata ha lasciato intendere che Vito Coppola si sarebbe lasciato immortalare in atteggiamenti compromettenti con Lucrezia Lando, come lui volto noto nel corpo di ballo di Ballando con le stelle. Da qui quindi nasce il gossip del momento su un presunto tradimento di Vito con Lucrezia, ai danni di Arisa, che avrebbe comportato il naufragio del legame nato tra la cantante e il ballerino professionista in casa Rai. E come se non bastasse, ad avvalorare l’indiscrezione sulla presunta rottura tra Arisa e Vito Coppola, è anche che la cantante pare abbia smesso di seguire la Lando. Un altro curioso particolare social, che farebbe pensare all’ipotesi di un triangolo amoroso esploso sul nascere, per via della gelosia dell’ex Amici verso Vito. Sarà davvero coì? Nel frattempo, si attende una conferma o una smentita da parte dei sospetti protagonisti del poliamore tv.

LEGGI ANCHE:

Vito Coppola/ Come va con Arisa, stanno insieme? Dalla convivenza alla crisi, tante vociArisa, finale Coppa Italia: prima di Juventus-Inter canta Inno di Mameli/ Il fidanzato Vito Coppola presente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA