Arisa e Vito Coppola sono tornati insieme?/ Un bacio riaccende le speranze, ma lei…

Arisa e Vito Coppola: la foto di un bacio scatena i fan

Dopo essersi conosciuti nella scorsa edizione di Ballando con le stelle che hanno anche vinto, Arisa e Vito Coppola sono stati i protagonisti del gossip. Il feeling sulla pista è cresciuto giorno dopo giorno al punto che i due sono diventati inseparabili anche nella vita di tutti i giorni. La cantante e il ballerino sono così usciti allo scoperto ammettendo la frequentazione che, tuttavia, ad oggi, sarebbe finita. Dopo vari alti e bassi, infatti, pare che le strade di Arisa e Vito Coppola si siano definitivamente separate.

Tuttavia, un articolo del settimanale Vero e la foto di un bacio molto passionale ha scatenato i fan che sono tornati a sperare in un ritorno di fiamma. La cantante e il maestro di ballo, dunque, hanno deciso di riprovarci? A svelare tutta la verità è stata la stessa Arisa.

Arisa svela la verità su Vito Coppola

Nel pubblicare la foto di un bacio di Arisa e Vito Coppola. la rivista Vero scrive: “Arisa ha ritrovato l’amore, lo tiene stretto e questa volta non vuole farselo sfuggire. Tra i due sono quasi sempre scintille, ma un bacio appassionato rimette tutte le cose al posto giusto. […] Lontani dai riflettori, in jeans e scarpe sportive, i due piccioncini fanno una passeggiata mano nella mano lungo i Navigli milanesi. Si baciano e si abbracciano, non curandosi dell’obiettivo che li rincorre. Questa volta lei sembra proprio non volersi far sfuggire la felicità ritrovata”.

A svelare, tuttavia, la verità sulla foto del bacio è stata la stessa Arisa che ha chiarito come quella foto, in realtà, non sia recente. Le parole della cantante sono stati pubblicati tra le storie del proprio profilo Instagram da Deianira Marzano.

