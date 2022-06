Arisa e Vito Coppola stanno ancora insieme/ Bacio appassionato in pubblico: crisi superata?

Arisa e Vito Coppola stanno insieme: le foto che confermano

Arisa e Vito Coppola, una coppia che da mesi infiamma il gossip e porta molti a chiedersi se stiano ancora insieme oppure no. I due, com’è ormai ben noto, si sono conosciuti a Ballando con le stelle e proprio qui, ballando fianco a fianco settimana dopo settimana, è scoccata la scintilla della passione. Eppure alle conferme dell’inizio di una storia d’amore tra i due si sono alternate voci continue di crisi e rottura che sembra essere oggi smentite dalle foto pubblicate dal settimanale Vero.

In questi scatti Arisa e Vito Coppola passeggiano insieme, mano nella mano, in strada e si scambiato tenerezze tra le quali anche un bacio appassionato. “Arisa ha ritrovato l’amore, lo tiene stretto e questa volta non vuole farselo sfuggire” si legge sul settimanale. E ancora: “Tra i due sono quasi sempre scintille, ma un bacio appassionato rimette tutte le cose al posto giusto”.

Arisa e Vito Coppola, estate d’amore per la coppia?

Solo pochi mesi fa Arisa ammetteva di essere innamorata di Vito Coppola, eppure dichiarava che “lui vuole la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente”. Spiegava inoltre che “non stiamo insieme. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto. Mi spiace quando le cose sono a metà”

A distanza di pochi mesi da queste dichiarazioni, sembra che le cose per la coppia siano realmente cambiate e che i dubbi siano sfumati: Vito e Arisa si apprestano anzi a vivere insieme un’estate piena di passione e di amore. E chissà che non testimonino il tutto con qualche scatto pubblicato sui rispettivi profili Instagram…

