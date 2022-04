Arisa e Vito Coppola stanno insieme?/ I due sono sempre più inseparabili ma..

La partecipazione a “Ballando con le stelle” ha permesso ad Arisa non solo di ottenere la vittoria, ma anche di acquisire fiducia in se stessa, aspetto che in passato lei non ha faticato ad ammettere di non avere. La cantante, infatti, in più occasioni aveva sottolineato di non amare particolarmente il suo corpo e di essere spesso insicura, mentre in estate aveva fatto un cambiamento drastico nel momento in cui non aveva esitato a mostrarsi in bikini invitando tutte le donne ad accettare anche i propri difetti fisici. Un gesto importante, che l’aveva fatta diventare emblema della body positivity.

Gareggiare nel programma condotto da Milly Carlucci l’ha portata inoltre ad essere affiatatissima con il suo partner di scena, Vito Coppola. Il ballerino, nonostante sia più giovane di lei di dieci anni, l’ha guidata in questo cammino ed è ormai diventato una presenza costante nella sua vita.

L’esperienza a “Ballando con le stelle” si è conclusa ormai da tempo, ma la stessa cosa non si può certamente dire per il rapporto che si è creato tra Rosalba Pippa (questo il nome di lei all’anagrafe e Vito). I due, infatti, trascorrono sempre più spesso il tempo libero nsieme e non esitano a farlo sapere ai rispettivi fan sui social. Una conferma evidente dell’intesa che è nata tra loro.

E, inevitabilmente, molti hanno iniziato a pensare che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma qual è la verità? I due hanno ammesso almeno parzialmente il legame nel corso della loro recente ospitata da Mara Venier a ‘Domenica In’. Il ballerino si è limitato a dire : “C’è tanto affetto“, mentre la cantante si è sbilanciata un po’ di più: “Io sono fidanzata con lui, lui no, io sì“. Insomma, se non è amore sembra essere qualcosa di molto simile.

