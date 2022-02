Arisa e Vito Coppola stanno insieme?/ Lei: “ringrazio il cielo di averlo conosciuto”

Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme a Il Cantante Mascherato con due ruoli completamente diversi: lui come ballerino solista, lei come giurato. La nuova stagione del programma delle maschere più curiose, condotto da Milly Carlucci è partito quest’anno con all’interno delle novità e anche con un pizzico di gossip, che non guasta, grazie alla presenza dei due vincitori di Ballando con le Stelle. Quello che molti si chiedono è infatti se i due artisti stanno insieme (anche) nella vita privata?

L’ultimo videoclip di Arisa, quello del brano Cuore, rappresenta proprio quel racconto romantico, che i suoi fan avrebbero sicuramente voluto vedere e ascoltare. Se non altro per sognare. Le immagini infatti mostrano Arisa e Vito Coppola ballare appassionatamente insieme, proprio come hanno fatto sul palcoscenico del fortunato programma di Rai 1. Sarà anche finzione cinematografica, ma il bacio appassionato che si scambiano, di certo non passa inosservato. Anche se lo si guarda in loop. È dunque amore? I due si sono incontrati per la prima volta nell’ultima edizione del talent show che ha come tema la danza. La complicità e l’attrazione fisica reciproca è emersa all’istante davanti le telecamere, facendo nascere non poca curiosità tra i presenti e il pubblico a casa.

A rafforzare l’ipotesi della nascita di una liaison tra Arisa e il ballerino professionista Vito Coppola, ci ha pensato il bacio, in quel caso davvero spontaneo, che si sono scambiati sulla pista da ballo, durante le prove, quando lui insegandole i passi, si è avvicinato a lei moltissimo. Quando il sipario si è abbassato su Ballando con le Stelle cosa hanno fatto i due protagonisti? Hanno continuato a vedersi? Secondo quanto loro stessi hanno dichiarato pare proprio di sì.

Arisa e Vito Coppola hanno provato a conoscersi meglio lontano dalle telecamere ma purtroppo, per la delusione di tutti i romantici e seguaci della cantante pugliese e del ballerino di Eboli, le cose non sono andate molto bene. “Ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste. Gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza”. E’ stata questa la risposta di Arisa, data sui social alla domanda impertinente di un fan. Rosalba Pippa ha poi aggiunto: “L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede. Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto”. Chissà se lavorare di nuovo insieme a Il Cantante Mascherato, farà rinascere la scintilla.

