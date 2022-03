Arisa e Vito Coppola stanno insieme?/ “Non siamo solo amici. C’è qualcosa in più…”

Le dichiarazioni di Vito Coppola sulla relazione con Arisa

Arisa e Vito Coppola stanno ancora insieme? A quanto pare tra i due c’è ancora qualcosa come raccontato dal ballerini al settimanale Novella 2000: “Non siamo solo amici. C’è qualcosa di più”. Che tra i due l’intesa fosse forte il pubblico lo aveva capito sin dall’esordio sulla pista di Ballando con le stelle. Durante il percorso fatto nello show di Rai Uno la coppia si è mostrata sempre più complice e il feeling è sfociato in appassionati baci davanti alle telecamere. Per Arisa e Vito sembrava esserci un futuro fuori da Ballando, ma a poche settimane dalla fine del programma la cantante aveva annunciato sui social: “Ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste. Gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza”. La cantautrice continua a sottolineare l’ottimo feeling che c’è con il ballerino, ma Vito Coppola ha invece dichiarato altro, spingendosi verso quella che sembra una dichiarazione d’amore.

Vito Coppola si dichiara ad Arisa, dopo Ballando/ "Scegliamo di non fare progetti"

Vito Coppola commenta il post di Arisa su Instagram

Pochi giorni fa Arisa è stata una delle ospiti d’onore in rappresentanza dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino: ha cantato l’inno di Milano-Cortina D’Ampezzo 2026. In particolare, si è esibita durante la cerimonia di chiusura dei giochi che rappresentano il passaggio di testimone dalla Cina all’Italia. Di rosso vestita, in omaggio al colore della Repubblica popolare cinese, in un lungo abito attillato ha cantato “Fino all’alba”. Su Instagram ha condiviso alcune foto in un post in cui mostra l’abito, i gioielli e anche una foto in cui è vestita solo con l’intimo mentre si sta allacciando i bellissimi sandali gioiello. La foto non mostra nulla, ma la posa la rende molto provocante. Immancabile infatti il commento di Vito Coppola. Il ballerino ha lasciato che delle emoticon parlassero al posto delle parole: un cuore seguito dal fuoco.

