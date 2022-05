Arisa e Vittorio Coppola, si sono lasciati?/ Il gesto social di lei non lascia dubbi

Arisa e Vito Coppola: che succede dopo Ballando con le stelle?

Hanno appassionato i telespettatori di Rai Uno per il loro percorso nel ballo intrapreso come coppia concorrente a Ballando con le stelle 2021-2022 e ora, Arisa e Vito Coppola, tornano al centro dell’attenzione mediatica. Dopo le recenti dichiarazioni dei due vip, che hanno fatto pensare all’inizio di una lovestory tra i due ex volti di Ballando con le Stelle, l’amore tanto vociferato che vede protagonisti Arisa e Vito si sarebbe incrinato. O almeno questo trapela dalla segnalazione lanciata via social da Deianira Marzano, secondo cui Vito Coppola e Arisa sarebbero giunti al capolinea del loro rapporto, alla luce di un gesto social di lei verso il ballerino professionista.

Vito Coppola/ Come va con Arisa, stanno insieme? Dalla convivenza alla crisi, tante voci

A quanto pare, nel dettaglio, la cantante di Sincerità avrebbe bloccato Vito Coppola sul noto social di Instagram, tagliando quindi così ogni tipo di rapporto social con il popolare volto di Ballando con le Stelle. Ma non è tutto.

Gli altri indizi di una presunta rottura post-Ballando con le stelle

Perché dal profilo Instagram di Arisa, inoltre, sono sparite inequivocabilmente le immagini di Vito Coppola, fatta eccezione per quelle risalenti alla partecipazione dei due presunti ex, a Ballando con le Stelle. Mentre sul profilo Instagram di Vito Coppola restano le immagini di Arisa, tra cui l’ultima risalente a marzo 2022. Ma come si starà evolvendo quindi il rapporto tra i due vip, dopo l’epilogo di Ballando con le stelle?

Arisa, finale Coppa Italia: prima di Juventus-Inter canta Inno di Mameli/ Il fidanzato Vito Coppola presente?

Almeno per il momento i due diretti interessati mantengono il massimo riserbo sul legame che li ha vincolati prima al dancing-show condotto da Milly Carlucci e poi dopo il programma. Di recente i due diretti interessati hanno progettato di concretizzare il sogno di convivere sotto lo stesso tetto, per poi diventare protagonisti di una sospetta pausa di riflessione tra loro ripresa da Oggi magazine. Che sia l’ennesimo momento no di coppia per Vito Coppola e Arisa?

LEGGI ANCHE:

Arisa, altro che crisi con Vito Coppola/ Convivenza e spesa al mercato per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA