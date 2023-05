Arisa: “Ecco come sono Maria De Filippi e Rudy Zerbi dietro le quinte”/ E sul ritorno ad Amici…

Arisa e il ritorno ad Amici: retroscena su Rudy Zerbi, Raimondo Todaro e…

Come sono Maria De Filippi e Rudy Zerbi dietro le telecamere di Amici? Una domanda alla quale ha risposto Arisa nel corso della lunga intervista rilasciata al settimanale CHI, nel numero in edicola questa settimana. Dopo aver lasciato il programma, Arisa è tornata alla cattedra dei professori in questa ventiduesima edizione, dicendosene molto felice.

“Sì ed è proprio un ritorno a casa, c’è tanta musica, ci sono tanti nuovi sogni che, attraverso questi ragazzi, vivo anche io.” ha raccontato la celebre cantante. Poi si è sbilanciata sui suoi colleghi prof, rivelando come sono dietro le quinte del programma: “Distinguendo il personaggio dalla persona, posso dirle che Rudy Zerbi è molto carino, Raimondo Todaro è disponibile, paziente, elegante…”

Arisa: “Maria De Filippi? Fascio di luce!”

E com’è invece Maria De Filippi? “Una rockstar, – ha ammesso Arisa – come ce ne sono poche qui da noi. È un fascio di luce, intelligenza viva, una grande condottiera, una guerriera e, a volte, una domatrice di leoni. Mette insieme dei caratteri che solo lei ci riesce, è unica.” Una grande stima, dunque, quella che la cantante prova per la conduttrice. Arisa, tuttavia, non si sbilancia sul suo ritorno ad Amici per la prossima edizione; al momento il suo pensiero è lavorare sui nuovi brani e, magari, il ritorno a Sanremo: “Le posso dire che ho vinto Sanremo due volte, ma voglio vincerlo ancora. Per il resto non sono un animale sociale e socievole: al di là della bravura, sono una che vuole andare per la sua strada, non assecondare gli altri.” ha dichiarato la cantante.

