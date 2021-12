“Arisa esclusa da Sanremo come i Jalisse”/ La stoccata di Selvaggia Lucarelli

Arisa si emoziona a Ballando con le Stelle 2021, al termine della sua esibizione con Vito Coppola, quando svela di essere stata esclusa dal prossimo Festival di Sanremo. Una decisione che evidentemente ha lasciato l’amaro in bocca alla cantante, che spera quindi di rifarsi aggiudicandosi la finale del programma di Milly Carlucci. Selvaggia Lucarelli non ci pensa due volte a stuzzicare l’aspirante ballerina, paragonandola ai Jalisse, ormai abituati all’esclusione dalla kermesse. “Sei stata esclusa come i Jalisse?”, incalza la nota giornalista di fronte ad un’amareggiata Arisa.

VINCITORE BALLANDO CON LE STELLE 2021, CHI E'?/ Arisa prima provvisoria ma i social..

Arisa fuori dal Festival di Sanremo, il popolo social in rivolta

L’esclusione di Arisa dal Festival di Sanremo, intanto, manda su tutte le furie i fans della cantante, che sui social fanno sentire la propria voce e se la prendono col direttore artistico, Amadeus. “Come ha osato tenerla fuori?”, sbotta una telespettatrice. Secondo un altro utente, il no ad Arisa è qualcosa di inconcepibile. Il malcontento è palpabile, così si riaccende la polemica nei confronti di Ana Mena, già nel mirino del web nel momento in cui il suo nome era apparso ufficialmente tra i concorrenti. “Hanno preso lei e non Arisa?”, si domanda incredulo un suo fan su Twitter.

LEGGI ANCHE:

Ballando con le Stelle 2021, finale/ Diretta, vincitore: in classifica svetta Arisa!Laura Chimenti, chi è la giornalista al posto di Matano/ 3 figli col marito Briganti

© RIPRODUZIONE RISERVATA