Arisa, gli ex fidanzati: da Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo a Vito Coppola/ “Ho amato una volta”

Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo e Vito Coppola, come sono state le relazioni di Arisa con i suoi ex?

Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo e Vito Coppola sono gli ex fidanzati della cantautrice italiana Arisa. Tre relazioni importanti per la cantante, eppure solo uno di loro è stato il suo grande amore. Giuseppe Anastasi è un cantautore siciliano, è stato fidanzato con Arisa fino al 2010 ed è anche l’autore di uno dei suoi brani più famosi: “Sincerità”. Nonostante la relazione sentimentale fosse giunta al capolinea, i due hanno continuato a lavorare insieme e ad avere un buon rapporto. Dopo Giuseppe, la cantante ha frequentato altri due personaggi del mondo dello spettacolo.

L’uomo con cui forse ha avuto una relazione più “impegnativa” è stato Andrea Di Carlo, autore televisivo e manager; la loro storia era stata talmente importante che i due avevano pensato anche a un ipotetico matrimonio ma poi la loro relazione è giunta al termine e Andrea a Domenica In aveva raccontato: “Se qualcuno mi avesse chiesto cosa mi rende felice, avrei risposto lei. Quando ami lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni, non ci sarà nessun matrimonio”. Dopo quell’evento la cantante ha avuto una frequentazione con Vito Coppola, ballerino di Ballando con le Stelle ma anche questa è poi giunta al termine e senza rimpianti.

Arisa: le dichiarazioni sull’amore della sua vita e il desiderio di maternità

A Verissimo Arisa ha parlato indirettamente dei suoi ex: Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo e Vito Coppola, ma in particolare parlando dell’amore, ne aveva in mente solo uno: “Ho sofferto tanto però ho amato veramente forse una volta sola. L’amore non finisce, si trasforma e spesso l’amore più grande non è quello che aderisce alla nostra idea, è senza confini, senza possesso, somiglia quasi all’amore tra fratelli, è quando gioisci veramente tanto per una persona pur sapendo che il motivo della sua felicità non sei tu, ma sei felice lo stesso. Gli effetti di un amore vero durano per sempre, rimane con te”.

L’uomo di cui parla Arisa, l’unico che ha amato davvero tanto, l’ha segnata per sempre perché adesso la cantante non si accontenta più, cerca un altro amore vero: “Ho provato cos’è l’amore quindi adesso voglio solo cose speciali”. Uno dei desideri principali di Arisa in ogni caso resta quello della maternità: “Mi piacerebbe anche adottarlo un bambino. Ho l’istinto materno con gli uomini, i ragazzi di Amici, le mie amiche…Sono protettiva, ci tengo, sono una persona amorevole”.











