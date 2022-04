Arisa “Figli? Sarebbe bello ma non è detto che avverrà”/ “Ho avuto tanto dalla vita…”

Arisa e la maternità

Ospite della puntata di “Io sento” trasmessa tra Raidue il 19 aprile, ai microfoni di Pierluigi Diaco, Arisa si è raccontata senza filtri. Dopo aver ricordato l’infanzia trascorsa in campgna di cui ha piacevoli ricordi e aver parlato del rapporto con le sorelle a cui è estremamente legate e con le quali capita di discutere anche per banalità come in tutte le famiglie, Arisa ha anche parlato di maternità. La cantante che, come colonna sonora ha scelto “La prima cosa bella”, canzone di Nicola Di Bari che la mamma le faceva ascoltare da bambina, ha anche parlato di maternità

Rosalba Pippa, questo il vero nome dell’artista, ha ammesso che le piacerebbe avere dei figli spiegando, però, di essere pronta ad accettare anche l’eventualità che tale desiderio non si realizzi.

Arisa e il desiderio dei figli

Sincera, Arisa non nasconde che le piacerebbe diventare mamma aggiungendo, però, di essere pronta ad accettare anche la possibilità che ciò non avvenga. “La maternità è una cosa a cui hai mai pensato?“, chiede Pierluigi Diaco. “Si, mi piacerebbe osservare una nascita da vicino e seguire i passi di una nuova vita”, risponde Arisa. “Si può imparare tantissimo dai bambini, ma non è detto che avverrà, ma sarebbe bello”, aggiunge la cantante.

“Metto in conto che possa non avvenire. Ho avuto così tanto dalla vita. Io sono del Sud e ti dicono che non si può avere tutto. Quindi su tate cose non faccio affidamento”, dice ancora. E alla domanda di Pierluigi Diaco che le chiede se pensa che ci sia qualcosa che non avrà mai, conclude così: “Non so se sono destinata ad essere amata veramente. Ho l’amore di tante persone, ma non so se Rosalba avrà l’amore di una persona”.

