Arisa, finale Coppa Italia: prima di Juventus-Inter canta Inno di Mameli/ Il fidanzato Vito Coppola presente?

Arisa si esibirà prima della finale di Coppa Italia, l’annuncio

La cantante Arisa si esibirà prima della finale di Coppa Italia. A comunicarlo è stata la Lega Serie A con la seguente nota: “Sarà Arisa a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Juventus e Inter, in programma domani allo stadio “Olimpico” di Roma, alle ore 21.00”. Arisa eseguirà l’Inno di Mameli subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell’Arma dei Carabinieri. Arisa ha dimostrato in questi anni di essere un’artista a 360°.

La carriera di Arisa ricca di riconoscimenti e il rapporto speciale con Sanremo

In oltre dodici anni di carriera ha collezionato 4 dischi d’oro e 7 di platino e ha partecipato undici volte al Festival di Sanremo vincendo due edizioni: nel 2009 con Sincerità tra le “Nuove proposte” e nel 2014 con Controvento nella categoria “Campioni”. Nel 2012 si è classificata seconda con La Notte, tra i suoi pezzi più intensi certificato triplo disco di platino. La fama di Arisa ha oltrepassato i confini nazionali quando si è esibita al Master Theatre di New York come rappresentante dell’Italia per l’undicesima edizione del Festival della Musica Italiana, mentre a marzo 2022 è volata a Pechino per cantare l’Inno di Mameli per la cerimonia di chiusura delle paralimpiadi dei Giochi Invernali di Beijing 2022.

Arisa non sta più nella pelle e non vede l’ora di condividere con i fan una serata speciale, all’insegna della musica e dello sport. La musica da anni la accompagna ed è proprio grazie al suo talento che l’artista è riuscita a conquistare la fiducia e l’ammirazione da parte dei fan che la supportano e sostengono in ogni situazione. Se la vita professionale va a gonfie vele anche quella sentimentale non scherza. Arisa e Vito Coppola sono sempre più innamorati e sembra infatti che la coppia abbia deciso di fare un passo importante: andare a convivere. A rivelarlo è il settimanale Di Più che ha spifferato che Arisa e Vito stiano cercando una casa dove vivere.

La coppia ha già fatto le presentazioni in famiglia e, al momento, si stanno dividendo tra Milano, Roma ed Eboli ma sperano di trovare presto una certa stabilità, che possa far crescere anche questa liaison nata per caso, tra una rumba e un tango. Insomma davvero un momento d’oro per i due e specialmente per la grande artista che nei mesi scorsi ha anche fatto una bellissima dedica alla sua dolce metà: “A 39 anni ho incontrato l’amore, e sono quasi sicura che sia il primo” ha rivelato per Diva e Donna e ha aggiunto: “Diverso da tutti gli altri. Diverso da tutto il resto eppure così umano. Forse è il primo essere umano che incontro o magari il primo extraterrestre”.











