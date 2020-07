Arisa, foto hot in bikini/ Addio costume intero, fan in delirio: “Troppo bona!”

Arisa continua a regalare ai suoi follower scatti spontanei e in pieno mood estivo. La cantante ha infatti pubblicato un nuovo scatto che la vede in costume, un bikini particolarmente sexy nel quale ha palesato tutta la sua bellezza. E se, infatti, la foto in costume intero aveva scatenato qualche critica, quella di oggi stupisce i fan, che la trovano “Una bella gnocca!” ma, soprattutto “Semplice, genuina. Questa sei te.” “Oggi a #Roma si esce in bikini e si nuota nelle fontane. . scrive poi Arisa nella didascalia che accompagna la foto postata su Instagram – Infinite grazie per la serata di ieri alla @casadeljazz , stamattina ripensandoci mi sono fatta un bel pianto di felicità. Siete gioia, la mia. Vi adoro troppo. Nulla sarebbe senza di voi #ricominciareancora”, sottolinea la cantante che, da sempre, ha un bellissimo rapporto con i fan.

Arisa e “Ricominciare ancora”: cosa c’è dietro il nuovo singolo…

Ed è proprio “Ricominciare ancora”, hashtag che usa alla fine del suo messaggio, il titolo della sua ultima canzone che è anche un inno alla ripartenza. “la tenevo nel cassetto da due anni. L’hanno scritta Federica Abbate e Claudia Franchini de “I serpenti”, ha dichiarato Arisa nel corso di un’intervista pubblicata oggi 30 luglio a TV Sorrisi e Canzoni. “Qualche tempo fa la canticchiavo tra me e me e ho pensato che fosse il momento giusto per farla uscire. Non voglio entrare in competizione con nessuno” ha però tenuto a precisare la cantante, facendo riferimento al periodo estivo ricco di nuove canzoni e tormentoni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA