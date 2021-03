Arisa, foto in mutande e reggiseno sui social/ “Più positive di così?”

Arisa è pronta a segnare il suo debutto nel serale di Amici 2021 come prof al fianco dei suoi colleghi e dopo il successo di Sanremo 2021. La cantante è sicuramente al centro di una serie di gossip e di rivelazioni in questi giorni e non solo per il successo ottenuto all’Ariston ma anche per tutto quello che è successo subito dopo quando il suo fidanzato e promesso sposo Andrea Di Carlo ha annunciato la fine del loro fidanzamento. Arisa, che si è sciolta in lacrime a Domenica In per via del premestruo, secondo quanto lei stessa ha poi rivelato, ha detto la sua sulla fine della loro relazione parlando di cose fatte un po’ troppo in fretta ma sembra proprio che adesso per lei sia arrivato il momento di mettersi in gioco anche da neo single e così eccola in tutto il suo splendore in slip e reggiseno e tacchi altissimi mettendosi in mostra in una foto un po’ sbiadita (forse proprio per non mostrare tutto in bella vista), una foto che ha fatto subito il giro del web.

Arisa sexy sui social con slip e reggiseno

Arisa è da sempre al centro di polemiche e gossip e anche oggi, a poche ore dal debutto in prime time, ha deciso di stupire e far discutere con questa foto dal grido “Body, più positive di così?”. I commenti non sono mancati tra quelli che sono pazzi di lei e quelli che hanno notato le sue scarpe e le sue forme sempre sinuose e sexy. Cosa ne sarà adesso della sua neo vita da single e come andrà a finire con Andrea Di Carlo specie dopo queste foto hot? Lo scopriremo solo al suo prossimo scatto…

